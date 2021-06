Sarà utile a molti sapere come spostare il vaccino Covid-19 in Lombardia, ovvero l’appuntamento per la propria seconda dose di somministrazione, visto che da oggi 25 aprile c’è appunto questa possibilità per gli interessati. La procedura è disponibile nelle modalità molto simili a quelle della prima prenotazione avvenuta sul portale della regione guidata da Fontana.

I vertici della Regione Lombardia, nel dare la possibilità di spostare l’appuntamento per la prossima somministrazione, hanno suggerito di ricorrere a questa soluzione solo in casi estremi, ovvero quando realmente motivati da impedimenti di salute, di lavoro e non certo per semplice capriccio o comodità, Se saranno in troppi a modificare il loro appuntamento, si rischieranno infatti seri problemi nella gestione delle agende di ogni singolo centro vaccinale.

Dopo la dovuta premessa appena fornita, è il caso dettagliare come spostare il vaccino in Lombardia in piena autonomia online o utilizzando un apposito numero verde. Per coloro che vogliono procedere all’operazione da soli, la piattaforma da visitare sarà ancora quella gestita da Poste Italiane, con relativo login attraverso il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria. Per effettuare il cambio appuntamento della propria prenotazione bisognerà anche utilizzare il codice di prenotazione consegnato al termine della prima somministrazione, oltre che il numero di cellulare. Nel corso della procedura, saranno messe a disposizione dell’utente le date utili per la prossima dose, gli orari e naturalmente anche i centri vaccinali pronti all’accoglienza. Dopo la selezione personale, si riceverà conferma della nuova scelta.

Dopo aver spiegato come spostare il vaccino in Lombardia in modalità autonoma e online, è il caso di sottolineare che la stessa operazione potrà essere seguita anche con l’ausilio degli operatori del numero verde dedicato che risponde allo 800894545. I dati da tenere a portata di mano saranno sempre gli stessi già indicati e andranno comunicati insieme alla propria preferenza per il prossimo appuntamento.