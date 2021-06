Sono ormai tante primavere che Samsung presenta nuovi prodotti all’evento annuale Mobile World Congress di Barcellona. Lo scorso anno, a causa della pandemia, il MWC è stato cancellato, ma gli organizzatori hanno fatto di tutto per proporlo quest’anno con un evento virtuale dal vivo. Manca meno di una settimana all’inizio dell’attesissimo appuntamento in cui il colosso sudcoreano rivelerà il futuro dei suoi smartwatch. Per tale occasione, non tardano ad arrivare nuovi rendering e rumors riguardanti il Samsung Galaxy Watch Active 4. Ed è proprio su questo wearable che il famoso leaker Steve Hemmerstoffer ha pubblicato di recente un’interessante indiscrezione, svelando i render CAD ed i colori per il lancio.

Dalle ultime immagini dei rendering, il Samsung Galaxy Watch Active 4 sfoggerà un design aggiornato minimalista con una cornice più sottile metallica ed un vetro 2D piatto. I tasti laterali presenteranno una forma diversa rispetto all’Active 2 (pare sporgere di più). Tra i modelli a disposizione continuerà ad esserci quello da 40mm, ma la vera novità riguarda la cassa da 44mm, che si ridurrà a 42mm. Sono attese, inoltre, le funzionalità di tracciabilità ad elevato livello come il sensore HR per il monitoraggio della frequenza cardiaca, l’ECG (elettrocardiogramma), la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e tanto altro ancora.

Il Samsung Galaxy Watch Active 4, sempre secondo gli ultimi render, sarà disponibile in ben quattro colorazioni: nero, argento, oro e verde. L’indossabile dovrebbe essere associato ad un nuovo chipset personalizzato da 5nm, molto più potente e produttivo rispetto all’Exynos 9110 a 10nm attuale. Il sistema operativo Tizen sarà poi sostituito dal nuovo Wear di Google. Quanto alla batteria, non dovrebbe cambiare la capacità, ma con il nuovo processore e sistema software l’unità energetica garantirà una più elevata autonomia. Secondo gli ultimi rumors, il dispositivo sarà lanciato durante l’evento Unpacked in programma verso gli inizi di agosto, insieme ai Samsung Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Buds 2.