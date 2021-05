Negli ultimi mesi i rumors sull’arrivo dei nuovi smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 e Watch Active 4 si stanno facendo sempre più insistenti. Addirittura, secondo alcune indiscrezioni, Samsung potrebbe far partire il loro lancio insieme ai pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, durante l’evento Galaxy Unpacked in programma il prossimo mese di agosto. Recenti dettagli su questi dispositivi indossabili sono stati già rivelati tramite l’applicazione Galaxy Wearable: adesso, dopo più di un mese, sono emerse ulteriori informazioni su questi orologi. Ricordiamo, inoltre, l’importante passaggio dal sistema operativo proprietario Tizen a Wear OS.

Secondo un ultimo rapporto esclusivo proveniente da ‘Money Today’, nota testata coreana, il colosso di Seul abbandonerà il sistema proprietario Tizen sui suoi ultimi smartwatch. Il report sottolinea che i futuri Samsung Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch Active 4 avranno a bordo Wear OS. Questo significa che l’azienda sudcoreana utilizzerà la piattaforma di Google per i suoi indossabili, facendo ritorno a Wear OS dopo 7 anni di pausa. Si vocifera che il motivo alla base di tutto ciò sia la mancanza di app tradizionali sulla piattaforma Tizen, come, ad esempio, la famosa app di messaggistica istantanea in Corea del Sud ‘KakaoTalk’, che non è disponibile sugli smartwatch Samsung.

Inoltre, l’ultimo report afferma che i prossimi Samsung Galaxy Watch 4 e Watch Active 4 non supporteranno i sensori per il monitoraggio dei livelli di glucosio nel sangue (SpO2) e che le dimensioni si prospettano essere diverse rispetto a quanto suggerito dal leaker Max Weinbach di Android Police. Si parla, infatti, di una cassa di 42mm e 46 mm per il primo modello, mentre il secondo dovrebbe sfoggiare una cassa molto compatta da 40 mm e 42 mm. Infine, questi dispositivi indossabili saranno venduti nelle varianti dotate esclusivamente di connessione Bluetooth ed LTE (altra cosa da precisare, e che magari a qualcuno era sfuggito).