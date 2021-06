Secondo le ultime indiscrezioni, pare che il colosso di Seul sia sempre più vicino a lanciare i suoi due nuovi smartwatch, il Samsung Galaxy Watch 4 ed il Galaxy Watch Active 4. Probabilmente entrambi i wearable saranno presentati il prossimo 28 giugno, in occasione di un evento che il produttore sudcoreano terrà al MWC 2021. In seguito alle certificazioni provenienti dagli enti SGS Fimko e CCC, quest’oggi abbiamo informazioni aggiuntive sui prodotti grazie alla certificazione FCC, che rivela ulteriori specifiche. Scopriamone insieme i dettagli.

Dai dati estrapolati dalle ultime informazioni rivelate dalla certificazione FCC, possiamo vedere che il Samsung Galaxy Watch 4 (Wi-Fi) corrisponde al modello numero SM-R880, il Galaxy Watch 4 (LTE) al modello SM-R885 il Galaxy Watch Active 4 (Wi-Fi) al modello numero SM-R870 ed il Galaxy Watch Active 4 (LTE) al modello SM-R875. I dispositivi possiedono la connettività Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 5.0, NFC, LTE (dove è presente). Inoltre, la variante LTE del Samsung Galaxy Watch Active 4 ha GNSS ed la ricarica wireless. Infine, l’elenco FCC rivela che la variante LTE ha una batteria EB-BR890ABY ed un caricabatterie wireless con il modello numero EP-OR825, il che suggerisce che il prossimo smartwatch potrebbe supportare la ricarica wireless a 5W.

Sia il Samsung Galaxy Watch 4 che il Galaxy Watch Active 4 sfoggeranno il sistema operativo Wear, ossia la nuova versione per gli indossabili che Google ha concepito in partenership proprio con Samsung. Un ulteriore rapporto ha rivelato che i due smartwatch verranno lanciati in due dimensioni dello schermo: il primo avrà una dimensione dello cassa di 42 mm e 46 mm, mentre il secondo verrà lanciato nelle misure da 40 mm e 42 mm. Inoltre, gli orologi saranno dotati di un display SuperAMOLED, di un nuovo SoC con processo produttivo a 5nm, della certificazione IP68, di sensori che rilevano eventuali cadute, del monitoraggio SpO2 e del sonno.