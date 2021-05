Stando alle recenti indiscrezioni, entro la fine del 2021 dovrebbero arrivare sul mercato i nuovi Samsung Galaxy Watch 4 e Watch Active 4, smartwatch che verranno giudicati tra i migliori in circolazione grazie soprattutto all’accuratezza che l’azienda è solita riservare al design ed alla scorrevole componente software che va a completarsi con quella hardware. Negli ultimi giorni sono giunti ulteriori rumors relativi ai codici prodotto dei nuovi wearable del colosso sudcoreano. Eccoli di seguito.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche ed il design dei Samsung Galaxy Watch 4 e Watch Active 4, ancora non sono state svelate. Per adesso sono note solamente due caratteristiche che rendono diversi i due device, ovvero le dimensioni e la connettività. Questi dispositivi sono molto apprezzati dagli utenti e rappresentano, probabilmente, i due smartwatch più considerevoli del marchio Samsung. Nella giornata di ieri, martedì 4 maggio, è giunto un tweet molto interessante che avrebbe rivelato alcuni dettagli su entrambi gli indossabili. A quanto pare, i modelli dovrebbero presentare i seguenti codici prodotto: SM-R880 per Samsung Galaxy Watch 4 con cinturino da 42 mm, SM-R890 per il Samsung Galaxy Watch 4 con cinturino da 46 mm, SM-R860 per il Samsung Galaxy Watch Active 4 con cinturino da 40 mm e SM-R870 per il Samsung Galaxy Watch Active 4 con cinturino da 42 mm.

La particolarità dei prossimi smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 e Watch Active sarà senza ombra di dubbio la scelta del sistema operativo. Sempre secondo i recenti rumors, pare che Samsung abbia deciso di abbandonare il classico Tizen OS, sistema operativo proprietario che l’azienda ha preferito a Wear OS sulle sue ultime generazioni di wearable. L’ecosistema di Google può contare sulle applicazioni del Play Store, cosa che avrà sicuramente inciso sull’eventuale scelta di Samsung. Ora come ora nessuna informazione è ufficiale, dunque non ci resta che attendere ulteriori sviluppi sui nuovi smartwatch del colosso di Seul.