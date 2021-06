Esce a luglio Twerking Beach di Elettra Lamborghini. “Facevo finta di niente ma ho altre pallottole in canna per voi biccisss”, scrive sui social la twerking queen e annuncia il suo nuovo progetto per l’estate.

Elettra Lamborghini comunica l’uscita di un EP attraverso un post sui social in cui condivide sia il titolo che la copertina del progetto e anche la data di uscita del lavoro che promette di far ballare tutti per l’intero periodo estivo.

“Era da tanto che me lo chiedevate ho voluto farvi questa sorpresa”, le sue parole ai fan che da tanto aspettavano nuova musica da parte sua.

Twerking Beach di Elettra Lamborghini sarà disponibile da questo venerdì, 25 giugno, in digitale, in streaming e in digital download ed è già in pre-save e pre-order. L’EP sarà in vendita anche in una speciale versione fisica autografata in versione CD. Quest’ultima versione sarà nei negozi dal prossimo 9 luglio.

“Fuori questo venerdì su tutte le piattaforme il mio EP “TWERKING BEACH”. Presalva ora e preordina la tua copia autografata (il cd sarà disponibile dal 9 luglio). Cosí avrete da ballare fino all’anno prossimo”, scrive Elettra Lamborghini che dal progetto ha già anticipato Pistolero, il nuovo singolo attualmente in radio e negli store digitali.

Il videoclip ufficiale su YouTube è ai vertici delle Tendenze video e, come suggerisce il titolo, mostra Elettra Lamborghini vestita da pistolera intenta nei suoi twerking che le hanno consentito di guadagnare il titolo di regina del twerking.

Il video è stato diretto da Fabio Jansen e racconta un viaggio surreale che combina le atmosfere desertiche della cinematografia western a quelle più futuristiche e da saloon.