Esattamente come annunciato nei giorni scorsi, ci sarà l’integrazione del Green Pass su app IO (e anche sull’app Immuni utilizzata finora solo per il tracciamento). Chi è interessato a scaricare il suo certificato verde con validità europea per viaggiare in ogni paese UE dovrà tenere a mente un paio di dettagli utili, comprese le modalità e i tempi necessari per procedere proprio all’operazione.

A quando il Green Pass su App IO

Chi ha utilizzato finora l’app IO, lo ha fatto principalmente per il programma del Cashback di Stato e in qualche caso anche per i pagamenti alla Pubblica Amministrazione. Da poche ore, al contrario, aprendo lo stesso strumento è possibile visionare un messaggio che annuncia l’imminente arrivo del Green Pass. Al momento, la certificazione non è ancora disponibile al download ma dovrebbe esserlo a giorni, come annunciato con notifica pop-up apposita.

Come ci si accorgerà della presenza del Green Pass su app IO? Il cittadino interessato non dovrà fare assolutamente nulla se non accertarsi di avere a bordo del proprio smartphone l’ultima versione aggiornata dello strumento presente sul Play Store per dispositivi Android e sull’App Store Apple per gli iPhone. Al momento in cui il documento sarà pronto sia per la consultazione che per il download, si visualizzerà un alert apposito direttamente nel centro notifiche del telefono.

Una volta ricevuto l’avviso, l’utente finale sarà indirizzato direttamente al Green Pass su app IO. Quest’ultimo potrà essere scaricato nella galleria del telefono nella formula del QR Code, nell’ottica di poter essere utilizzato anche in un secondo momento, pure quando non si ha a disposizione una connessione internet. Altrimenti, in presenza di una rete dati, la stessa documentazione potrà essere richiamata in ogni momento direttamente in app. Va ricordato che il certificato verde ha la validità di 9 mesi dal giorno della somministrazione della seconda dose del vaccino nei casi di siero Astrazeneca, Pfizer e Moderna, mentre dal momento dell’unica dose per quanto riguarda Jansenn.