Lo scorso anno con Gennaro Gattuso alla guida del Napoli il portiere Alex Meret era diventato praticamente il secondo, nelle gerarchie, di David Ospina. Con l’arrivo di Luciano Spalletti come nuovo tecnico degli azzurri, l’estremo difensore sarà il titolare inamovibile. Con questa scelta il numero 1 ha ritrovato di nuovo il sorriso ed è pronto ad accettare il rinnovo di contratto che il club partenopeo è deciso a prolungargli. Secondo le ultime notizie riportate dall’edizione giornaliera de ‘La Gazzetta dello Sport’, si ribadisce la scelta da parte della società del presidente Aurelio De Laurentiis e dell’allenatore di puntare sul 24enne di Udine in vista della prossima stagione.

Come scrive il noto quotidiano sportivo rosa, la certezza di essere il punto intoccabile del Napoli, e dunque di non doversi contendere il posto con nessun altro portiere, ha fatto sì che Meret ritrovasse quella tranquillità e fiducia che l’ha condotto ad accettare la proposta di rinnovo in azzurro. Il contratto attuale del portiere della Nazionale italiana di Mancini (che domenica 20 giugno ha battuto il Galles 1-0 assicurandosi il primato nel girone e raggiungendo gli ottavi di finale come testa di serie) è in scadenza a giugno 2023: prima che inizi la prossima stagione di Serie A, è previsto un incontro tra Andrea Pastorello, manager del calciatore ex Spal, ed il ds Cristiano Giuntoli per discutere la questione.

L’intento della società partenopea è quello di proporre il prolungamento del contratto fino al 2025, con tanto di adeguamento economico rispetto al singolo milione che il portiere percepisce oggi. Detto ciò, ci sarebbe un’elevata possibilità che Meret accetti l’offerta e continui la sua esperienza alle pendici del Vesuvio. Con l’ex Udine prima scelta indiscussa del Napoli, il colombiano Ospina sarà prossimo alla cessione. Il 32enne è in cerca di una nuova avventura: probabilmente l’Atalanta (forte sulle sue tracce) potrebbe acquistarlo e fargli giocare ancora la Champions League.