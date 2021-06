Anna Foglietta in Storia di Nilde su Rai1 in replica oggi, 20 giugno. A partire dalle 21.25 circa, nel prime time della rete ammiraglia della tv pubblica, andrà in scena il film per la tv dedicato proprio alla prima donna a ricoprire un ruolo importante come quello della Presidenza della Camera dei Deputati. Il docufilm ripercorre la vita e la storia di Nilde Iotti attraverso ricostruzioni filmate, materiali di repertorio e testimonianze illustri partendo dalla partecipazione all’Assemblea Costituente del 1946 fino al momento in cui, nel 1979, le viene offerta la presidenza da Enrico Berlinguer.

A prestare il volto alla Nilde politica e privata sarà Anna Foglietta che domani sera sarà impegnata su Sky con la prima parte di Alfredino Una Storia Italiana, la miniserie dedicata proprio alla storia di Alfredo Rampi, il bambino caduto in un pozzo e poi morto mentre l’Italia intera seguiva tutto in diretta tv. Questa sera l’attrice sarà impegnata a raccontare la Nilde combattiva, quella che ha partecipato alla Resistenza e che ha combattuto il nazifascismo in Italia ma anche quella personale e privata, la donna innamorata profondamente di Palmiro Togliatti.

I due si conobbero nel 1946 quando lui era il Segretario Nazionale del PCI, aveva 27 anni più di lei ed era sposato con Rita Montagnana. Lui rinunciò a tutto per vivere la sua relazione con Ilde Iotti che poi ufficializzò tutti nel 1948. La coppia non ebbe figli naturali ma adottò una ragazzina orfana di nome Marisa Malagoli.

Ecco il promo di Storia di Nilde in onda in replica su Rai1 questa sera:

"Fare politica per me è ascoltare le ragioni degli altri."



Al fianco di Anna Foglietta in Storia di Nilde ci saranno anche Francesco Colella, Pietro Ragusa, Linda Caridi, Massimo De Rossi, Astrid Meloni, Elisabetta De Palo, Vincenzo Amato e Giovanni Esposito.