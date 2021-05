Nel trailer di Alfredino Una Storia Italiana non c’è solo l’ansia di un Paese intero, giorni e notti passate a sperare e tenere le dita incrociate, ma anche la disperazione di una mamma e tutti coloro che sono rimasti scossi da quel tragico evento di Vermicino. Accanto alle scene che si susseguono e raccontano la storia di Alfredino, l’annuncio della data ufficiale di messa in onda della serie in due parti in onda al venerdì su Sky Uno il 21 e il 28 giugno.

Inizia ufficialmente adesso il conto alla rovescia in attesa di vivere, o di rivivere, quella tensione che tenne l’Italia intera con il fiato sospeso. In un’epoca in cui non c’erano i social, non avevamo lo streaming per rimanere aggiornati minuto per minuto, l’unico modo per saperne di più era proprio la tv. Il ruolo centrale di cronisti e dei personaggi di Alfredino Una Storia Italiana sono tutti contenuti nel trailer che racconta anche la storia del piccolo Alfredo Rampi, caduto in un pozzo artesiano nel giugno 1981.

La memoria storica di un intero Paese è ancora legata a quel tragico evento doloroso e mai dimenticato che pesa come un sasso duro rimasto nel cuore e che adesso torna a rivivere in due prime serata al cardiopalma. Il pubblico è chiamato a ripercorrere la vicenda di Alfredino che diede impulso decisivo alla costituzione della Protezione civile come la conosciamo oggi e alla costituzione del Centro Alfredo Rampi, con l’obiettivo di evitare che altri potessero soffrire quanto da sofferto dalla famiglia del piccolo di Vermicino.

Ecco il trailer di Alfredino Una Storia Italiana:

Accanto ad Anna Foglietta che vestirà proprio i panni della madre di Alfredino, la signora Franca Rampi, ci saranno anche Francesco Acquaroli, il comandante dei Vigili del fuoco Elveno Pastorelli; Vinicio Marchioni nei panni del vigile Nando Broglio; Luca Angeletti in quelli del padre di Alfredo, Ferdinando Rampi; Beniamino Marcone nei panni di Marco Faggioli, uno dei pompieri accorsi sul luogo della tragedia; Giacomo Ferrara vestirà i panni del secondo speleologo arrivato sul posto, Maurizio Monteleone; Valentina Romani in quelli della geologa Laura Bortolani; Daniele La Leggia è Tullio Bernabei, caposquadra del gruppo di speleologi; Riccardo De Filippis in quelli di Angelo Licheri, “l’Angelo di Vermicino”; Massimo Dapporto in quelli dell’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini.