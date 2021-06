La nuova versione di Red di Taylor Swift uscirà in autunno. Conterrà ben 30 canzoni di cui una della durata di 10 minuti, un tempo record in un momento storico in cui a stento i pezzi arrivano a 3 minuti.

La nuova versione di Red di Taylor Swift è attesa per il mese di novembre in tutto il mondo e la cantante ne ha parlato per la prima volta sui social. Il disco originale è datato 2012 e a quasi 10 anni dalla pubblicazione sarà in vendita in una nuova a edizione.

Taylor Swift ne parla come un mosaico di sentimenti e ricorda di essere felice. Si sentiva però, al tempo stesso, anche libera e confusa, sola e torturata dal suo passato. Red è stato un disco fondamentale nel percorso musicale di Taylor Swift, è per questo che la cantante internazionale ha deciso di proporlo in una versione diversa, arricchita.

All’interno ben 30 pezzi, di cui uno della durata record di 10 minuti. “Per la prima volta potrete ascoltare tutte le 30 canzoni che dovevano far parte di Red”, scrive ai fan. Per Red infatti erano pronti 30 pezzi, poi selezionati per esigenze di mercato. Non era infatti possibile pensare al rilascio di un disco di inediti con 30 brani all’interno. Adesso però Taylor Swift realizza il desiderio di far ascoltare ai fan il suo Red, così come lo avrebbe voluto.

Sul disco dice: “Ricorda una persona col cuore spezzato”, nel pensare ai testi e alla musica di Red preso disponibile win una sorta di versione estesa che farà la felicità dei fan più accaniti che avranno la possibilità di conoscere ed ascoltare tutti i brani ai quali la cantante aveva lavorata in vista d quel lavoro.

L’annuncio sui social avviene con uno scatto elegante a cura di Beth Garrabrant, che vi abbiamo mostrato in apertura.