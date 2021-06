Oggigiorno l’importanza dei servizi digitali a bordo delle vetture si sta rivelando sempre più necessaria. Coloro che sono in possesso di un modello che supporta Android Auto potranno accedere ai servizi proposti da Coyote, una delle migliori app francesi (adesso compatibile con il sistema di infotainment di Google) per la navigazione che offre informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e, nel caso, di variazione lungo il tragitto o di imprevisti, proponendo automaticamente un itinerario alternativo più veloce e tanto altro ancora.

Ricordiamo che Android Auto è quel perfetto compagno di viaggio intelligente in grado di aiutare il conducente a mantenere sempre alta la concentrazione, a restare in contatto con i propri cari ed a divertirsi usando l’Assistente Google. Inoltre, grazie all’interfaccia ed ai comandi vocali semplificati, il sistema di infotainment del colosso di Mountain View consente di utilizzare in maniera più semplice le app preferite dallo smartphone mentre si è alla guida. L’app Coyote, già compatibile con Apple Carplay per i possessori dei dispositivi iOS, adesso è disponibile anche per gli utenti che utilizzano dispositivi Android.

Coyote, da oltre 30 anni, collabora con HERE, società olandese che fornisce servizi e tecnologie di dati di tipo geografico e di mappatura GPS per il settore automobilistico, consumer e aziendale. L’applicazione aiuta il guidatore durante il viaggio facendolo orientare facilmente in città grazie alla visualizzazione delle mappe in 3D. Inoltre, le segnalazioni vengono inviate da una community che, solamente in Europa, vanta più di 5 milioni di utenti. L’app Coyote si può attivare tramite abbonamenti mensili oppure di un anno: se si sceglie la formula Classica il costo è di 5,99 euro al mese oppure di 65,99 euro l’anno; la formula Extended (compatibile sia per Android Auto che per Apple Carplay) prevede il costo di 9,99 euro al mese oppure di 109,99 euro l’anno. L’azienda francese fa sapere che gli utenti Android potranno accedere gratuitamente all’app Coyote fino al 15 luglio 2021, dopodiché sarà necessario sottoscrivere un abbonamento; inoltre, ogni nuovo cliente può usufruire di una prova gratuita di 30 giorni.