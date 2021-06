“Onorato di rappresentare una tra le figure più importanti della storia della musica italiana”, si dichiara Cesare Cremonini regista di un film su Lucio Dalla. Tenderstories e Papaya Records lo producono; l’artista bolognese firmerà la regia e sarà anche autore del soggetto.

Per il cantante è un grande onore poter raccontare Lucio Dalla. “Sono felice e onorato per questa fiducia e per la possibilità di omaggiare una tra le figure più importanti della musica italiana. Grazie a tutti”, scrive sui social nel comunicare il suo nuovo progetto.

Per Cremonini si tratta di un esordio alla regia di un film, lavoro che si aggiunge a quelli sul nuovo disco di inediti, già in corso. Nel suo futuro anche il recupero dei concerti negli stadi d’Italia, in programma per quest’anno e rimandati al 2022 a causa della pandemia da covid-19.

Per Cesare Cremonini il 2022 si preannuncia un anno particolarmente impegnativo, che lo verrà omaggiare il suo mito, Lucio Dalla, all’interno di una pellicola dedicata a Lucio e alla sua musica.

“È un progetto in cui abbiamo creduto molto fin da subito e ringraziamo Cesare da cui è nata l’idea. Siamo certi che da questa collaborazione sarà possibile far rivivere, attraverso un film, una figura fondamentale come Lucio Dalla: un’icona della musica italiana e, al tempo stesso, uno dei cantautori più celebri del nostro Paese. Abbiamo quindi deciso di omaggiare la sua grandezza artistica con questo contributo. Occorre puntare sulla cultura nella sua accezione più ampia e il settore cinematografico italiano rappresenta un’eccellenza da valorizzare, soprattutto in questa fase di ripartenza per l’Italia”, le parole dei produttori Moreno Zani e Malcom Pagani.

Il film sarà ambientato prevalentemente a Bologna ed è realizzato con il supporto di Emilia-Romagna Film Commission.