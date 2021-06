Alessandro Cattelan a Sanremo? Forse è da escludere. Il conduttore passa in Rai e lascia definitivamente Sky ma non sembra avere in programma la conduzione del Festival di Sanremo, almeno non nel 2022.

“Voglio mettermi un po’ alla prova, magari anche sentirmi un po’ scomodo, dopo anni in una comfort zone che mi ha fatto crescere senza traumi”, ha raccontato a Repubblica.

Chi attende il suo show, per ora dovrà aspettare Da Grande anche se il desiderio di Cattelan è quello di portare in TV ciò che sa fare meglio, ovvero seguire un programma in cui si canti, si balli, si parli, ci si diverta.

“Io voglio portare quello che so fare, uno show dove si canti, si balli, ci si travesta, ci si diverta, si parli, magari faccia anche sollevare un pensiero“, le sue dichiarazioni nel corso di un’intervista sulle pagine di Repubblica.

Ma si parla molto di Alessandro Cattelan a Sanremo 2022, non avendo il prossimo Festival ancora un conduttore. Se escludiamo l’Amadeus ter, sono molti a puntare sulla possibilità che Cattelan decida di affrontare il palco del Teatro Ariston di Sanremo. A tal proposito, si mostra ironico e dice:

“Con me Sanremo farebbe pochissimi ascolti. Porterei solo gente che piace a me”, e fa anche qualche nome. “Tipo Salmo, Fabri Fibra, I Cani, Madame, ma anche Tozzi e Zucchero”.

Alessandro Cattelan ha le idee chiare anche sul fronte della co-conduzione con una donna: “Oppure vorrei farlo come ingranaggio di un meccanismo, avendo con me solo donne, Antonella Clerici, Sara Gama, Chiara Ferragni”.

Ben di più, forse, le possibilità di vederlo invece alla guida dell’Eurovision Song Contest 2022 che verrà accolto e organizzato dall’Italia. Cattelan ha sempre sfoggiato a X Factor un inglese impeccabile e quel palco è già il suo (almeno per il popolo dei social che lo vuole fortemente alla conduzione dello show).