Secondo le ultime notizie riportate dal quotidiano il ‘Corriere del Mezzogiorno’, in vista della prossima stagione, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, potrebbe cambiare i piani di mercato e decidere di non vendere nessun calciatore azzurro, ma limitarsi solo ad alcuni acquisti low-cost. Negli ultimi giorni, le voci di mercato si sono intensificate esclusivamente su due possibili cessioni eccellenti, quella del difensore Kalidou Koulibaly e del centrocampista Fabian Ruiz. Il patron avrebbe chiesto 60 milioni di euro per il senegalese e circa 65 milioni di euro per lo spagnolo. Ma, ad oggi, non è arrivata alcuna offerta concreta che avrebbe convito ADL a cedere i due giocatori, che non è disposto a fare sconti.

Per il momento, il calciomercato del Napoli si trova in una situazione di stallo, complici anche gli Europei 2020 di calcio in corso, in attesa che prenda forma la nuova era di mister Luciano Spalletti e, special modo, di capire se nelle prossime settimane giungeranno offerte concrete ed irrinunciabili per Koulibaly e Fabian. Nel frattempo, De Laurentiis sarebbe pronto ad optare per un piano B, ovvero di procedere con una campagna acquisti a basso costo senza dover dire addio ai suoi gioielli. Basterebbe solamente rimpiazzare Hysaj (promesso alla Lazio di Sarri), Maksimovic (in attesa di un’offerta di rinnovo da parte del Napoli) e Bakayoko (non riscattato dal Chelsea), ormai in partenza.

Inoltre, sono da valutare anche i rientri dai prestiti, come Ounas, che ha fatto molto bene con il Crotone, e Tutino, che ha conquistato la Serie A con la Salernitana. Senza dimenticare che il portiere Ospina è voluto fortemente dall’Atalanta: questa possibile cessione porterebbe ulteriori introiti nelle casse del Napoli. Il club azzurro dovrebbe aggiungere in rosa solo un altro difensore centrale, un mediano ed un terzino sinistro. Questi sono i reparti che il club partenopeo dovrà rinforzare in vista della prossima stagione.