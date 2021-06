Manca poco meno di una settimana alla presentazione degli Honor 50, di cui il massimo esponente sarà il modello Pro (ve ne parleremo più diffusamente in questo articolo). Come riportato da ‘gsmarena.com‘, il device è stato pizzicato sul benchmark AnTuTu, totalizzando 525,904 punti, ed identificandosi con il product-code ‘RNA-AN00‘. Il telefono dovrebbe includere il processore Snapdragon 778G (il primo SoC di casa Qualcomm tornato ad essere utilizzato a bordo dei dispositivi Honor dopo la vendita del sub-brand da parte di Huawei) con scheda grafica Adreno 642L, 8GB di RAM LPDDR4x e 256GB di memoria interna UFS 2.x. Android 11 muoverà i fili della parte software, mentre lo schermo di Honor 50 Pro godrà di una frequenza di refresh rate fino a 120Hz. La fotocamera principale includerà un sensore da 108MP, con due sensori ausiliari cui, però, sembrano mancare le lenti periscopiche. Honor 50, invece, includerà un sensore primario da 50MP.

La serie sarà compatibile con la ricarica a 66 e 100W, rispettivamente per il modello standard e la versione Pro. Vi ricordiamo che gli Honor 50 verranno presentati il prossimo 16 giugno, facendovi anche presente che non dovrebbe mancare una versione Lite, il modello più economico della serie, probabilmente equipaggiato con una quad-camera principale contenuta in un modulo di forma quadrata con il flash LED in posizione centrale (sulla parte frontale dovrebbe essere presente un piccolo notch per il contenimento della fotocamera anteriore). Mancherà il jack per le cuffie da 3,5mm, mentre il lettore di impronte digitali potrebbe essere contenuto sotto lo schermo.

Non sappiamo ancora se Honor 50 Lite verrà presentato insieme ai due fratelli maggiori, o se sarà lanciato separatamente, magari subito prima o dopo l’evento del 16 giugno. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.