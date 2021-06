Del Samsung Galaxy M32 si è parlato molto spesso in passato, anche in riferimento al mercato europeo. Stando a quanto riportato da ‘91mobiles.com‘ per mano di Ishan Agarwal, il device ha ricevuto diverse certificazioni (FCC, Bluetooth SIG, BIS e Wi-Fi Alliance), ed adesso si appresta a compiere il proprio esordio nel nostro Paese. Il Samsung Galaxy M32 include uno schermo Super AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione FHD+ (al cui interno trova posto il notch per l’alloggio della fotocamera frontale, da 20MP con apertura f/2.2). Il telefono è spinto dal processore MediaTek Helio G85, con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile fino 1TB tramite il supporto microSD), e 6GB di RAM con 128GB di storage (sempre espandibile).

La fotocamera posteriore include un sensore principale da 48MP (apertura f/1.8), un ultra-grandangolare da 8MP (apertura f/2.2), uno macro da 5MP (apertura f/2.2) ed uno di profondità da 5MP (apertura f/2.4). Il Samsung Galaxy M32 include anche una batteria da 6000mAh (con cui si arriverà tranquillamente a coprire quasi due giornate piene in medio utilizzo con un solo ciclo di ricarica) con disponibilità nelle colorazioni Black e Blue. Le dimensioni generali del telefono sono pari a 160x74x9mm per 196 gr. di peso.

Il Samsung Galaxy M32 potrebbe avere un prezzo pari a circa 191 euro al cambio attuale, anche se la cifra non è ancora stata confermata dal colosso di Seul (se dovesse essere questa, probabilmente il telefono non farà fatica a trovare una buona fetta di utenti interessati, anche in Europa). La messa in vendita del telefono in Europa è praticamente imminente: ancora pochi giorni e sarà possibile acquistarlo anche nel nostro Paese. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.