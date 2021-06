Si intitola Un’Estate Normale il nuovo singolo di Nek. Il rilascio è atteso per venerdì 11 giugno ed è stato annunciato dallo stesso artista sui social nella giornata di ieri.

Ha condiviso una foto che risale a diversi decenni fa e che lo ritrae da bambino in spiaggia per comunicare il suo ritorno in radio con Un’Estate Normale: “Spero che il pezzo vi strappi qualche sorriso e un po’ di leggerezza”, le parole dell’artista che già qualche giorno fa aveva accennato ad una sorpresa.

“Ho ritrovato a casa di mia madre questa mia foto… ditemi la verità, non desiderate anche voi… un’estate normale?!?”, la didascalia allo scatto.

“Vi avevo promesso una sorpresa… e io mantengo sempre la parola data!”, dice.

“Venerdì 11 giugno esce Un’estate normale, il mio nuovo singolo”, continua. Poi aggiunge qualche parola sulla felicità e l’emozione del ritorno con nuova musica: “Quanto è bello tornare con nuova musica… spero che il pezzo vi strappi qualche sorriso e un po’ di leggerezza! Curiosi?!?”

Per ascoltare il nuovo singolo di Nek, i fan non dovranno attendere molto. Venerdì 11 giugno il brano sarà disponibile in rotazione radiofonica e in digital download in tutti gli store.

Filippo ha poi condiviso un video per ribadire il desiderio di un’estate normale che, nel 2021, assume un significato diverso. La speranza è infatti quella di potersi gettare al più presto alle spalle la pandemia da covid-19 con i vaccini che procedono in tutta Italia a ritmo sostenuto.

“Ragazzi, non so se è chiaro… Voglio un’estate normale, niente di eccezionale, solo un’estate normale!”, le parole di Nek nel condividere un video in cui si trova in sella ad una moto. La frase “Voglio un’estate normale, niente di eccezionale, solo un’estate normale!” è tratta probabilmente dal testo del nuovo brano, in radio da questo venerdì.