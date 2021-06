Il Realme GT 5G è ormai pronto ad arrivare in Europa, basato com’è sul processore Snapdragon 888 di Qualcomm. Il prezzo di vendita è il suo pezzo forte: il dispositivo, in Cina, è venuto alla cifra di 360, 440 euro (in base alla configurazione), ma nel nostro Paese potrebbe costare qualcosa di più. Il device monta anche un display Super AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz, ed è disponibile nei modelli con 8GB di RAM (LPDDR5) e 128GB di memoria interna (UFS 3.1), oppure 12GB di RAM e 256GB di storage.

A bordo troviamo il supporto Hi-Res Audio e Dolby Atmos, il lettore di impronte digitali integrato nel display ed il sistema di raffreddamento Stainless Steel VC Cooling System. La fotocamera posteriore presenta un sensore Sony IMX682 da 64MP (apertura f/1.8), un ultra-grandangolare da 8MP (apertura f/2.3 e FOV 119°) ed uno macro da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale, invece, include un sensore da 16MP (apertura f/2.5). La batteria del Realme GT 5G ha una capacità di 4500mAh, con supporto alla ricarica rapida Super Dart a 65W. Le dimensioni generali ammontano a 158,5×73,3×8,4-9,1mm (facciamo presente che lo spessore è variabile in base che si tratti della versione in vetro o in pelle), per un peso di 186 gr. Android 11 con realme UI 2.0 sono incluse nel pacchetto, con il supporto ad Android 12 beta.

ARTICOLI CORRELATI

Insomma, un gran bel telefono questo Realme GT 5G, anche se prima di sbilanciarci definitivamente vorremmo almeno aspettare di capire a quale prezzo sarà venduto in Europa, e quindi in Italia (non dovrebbe salire di molto rispetto al listino cinese, ma meglio verificarlo prima). Amazon ha rivelato che il costo del modello 8/128GB sarà compreso tra i 483 ed i 486 euro, mentre occorreranno 603 euro per quello da 12/256GB. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.