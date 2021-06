Quasi ogni mese c’è un nuovo aggiornamento, sempre più interessante e ricco di novità, per Android Auto. Questo sistema rappresenta un vero e proprio compagno di viaggio intelligente, in grado di garantire supporto ed aiutare il conducente a mantenere sempre alta la concentrazione, ricevere le indicazioni stradali o parlare per inviare un messaggio, per rimanere in contatto con i propri cari o per dilettarsi durante il tragitto con l’Assistente Google. Grazie ad un’interfaccia dal semplice utilizzo, a pulsanti grandi ed a facili comandi vocali, Android Auto permette di usare in maniera più semplificata le app preferite dallo smartphone mentre si è alla guida. Dopo circa una settimana dall’ultimo update (versione 6.5), ecco arrivare la nuova versione 6.6 di Android Auto.

Nel corso del Google I/O 2021, il colosso californiano ha rivelato diverse novità riguardanti Android Auto. Nelle ultime ore il team di sviluppatori del sistema ha rilasciato la versione 6.6 dell’app, ma c’è un po’ di difficoltà nel capire quali novità siano state effettivamente apportate, considerato anche che Google, il più delle volte, è rimasto in silenzio circa le innovazioni introdotte. Infatti, già con l’aggiornamento alla precedente versione 6.5, è stato difficoltoso trovare nuove funzionalità. Dunque, i cambiamenti e le novità sono considerate “nascoste” oppure d’un tratto potrebbero spuntare fuori pubblicamente. Con il nuovo update, saranno di certo state introdotte correzioni di bug.

Maggiori dettagli circa le novità aggiunte sul nuovo aggiornamento alla versione 6.6 dell’app di Android Auto potrebbero rivelarsi nelle prossime ore o giorni. È anche possibile che diverse modifiche siano state integrate esclusivamente nel codice sorgente, che noi utenti non possiamo ancora visionare. Il nuovo update è in fase di rilascio sul Google Play Store, ma, qualora non fosse ancora disponibile sul vostro telefono, potrà essere scaricato ed installato manualmente l’APK tramite l’apposito link di APK Mirror.