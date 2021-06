Le date dei concerti dei Chemical Brothers in Italia slittano al 2022. Il duo britannico composto da Ed Simons e Tom Rowlands era atteso per questa estate in tre grandi occasioni: il Milano Urban Park, Rock in Roma e Bologna Sonic Park. Il persistere della pandemia e l’attesa del completamento della campagna di vaccinazione hanno portato alla posticipazione dei 3 grandi eventi.

I Chemical Brothers in Italia

Inizialmente le date dei Chemical Brothers in Italia erano programmate all’11 luglio 2020 per il Bologna Sonic Park, al 26 luglio 2020 per Rock In Roma e al 26 giugno 2021 per Milano Urban Park. Le disposizioni governative avevano portato allo slittamento delle date di Bologna e Roma, rispettivamente al 25 giugno 2021 e al 24 giugno 2021.

Oggi il duo britannico ha comunicato sui social lo slittamento di tutti e 3 i concerti italiani. Ecco le nuove date dei Chemical Brothers in Italia programmati al 2022:

7 luglio 2022 MILANO Urban Park

Posto Unico € 46,00 8 luglio 2022 ROMA Rock in Roma

Posto Unico € 46,00

Terrazza VIP Non Numerata € 115,00 9 luglio 2022 BOLOGNA Sonic Park

Posto Unico € 46,00

Sul palco eseguiranno i brani contenuti nel nuovo album No Geography (2019) compreso l’inedito The Darkness That You Fear (2021) insieme a tutti i più grandi successi, da Let Forever Be a Galvanize.

La stagione dei concerti

Il 2022 si conferma ancora una volta l’anno della riapertura definitiva della stagione dei concerti. Il 2020 è stato un anno terribile anche per la musica e gli operatori dello spettacolo, con la chiusura di ogni evento dal vivo per il contenimento della pandemia del Covid-19. A tal proposito i concerti hanno subito un doppio slittamento, con alcuni eventi rimandati addirittura al 2023.

Per gli artisti italiani la stagione dei concerti è già in atto nel 2021, con i tour che riprendono con la bella stagione per riabbracciare il pubblico e scacciare ogni paura causata dalla pandemia. Con la notizia dello slittamento dei concerti dei Chemical Brothers in Italia la paura per il Covid-19 si allontana ulteriormente come un incubo che non dovrà mai più ripetersi, sia sul piano umano che su quello economico.