In vista della prossima sessione di calciomercato estivo, il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis non dovrebbe smuovere in maniera netta l’intera rosa. Probabilmente due saranno le cessioni eccellenti, ovvero quella del centrocampista spagnolo Fabian Ruiz e del difensore senegalese Kalidou Koulibaly. Alcuni reparti andranno rinforzati, ad esempio la fascia destra con la possibile partenza di Hysaj, la fascia sinistra con l’addio di Ghoulam ed un attaccante in grado di sostituire capitan Lorenzo Insigne. Negli ultimi giorni, però, sarebbe partito l’assalto al numero 10 dell’Udinese, ovvero Rodrigo De Paul.

Il Napoli, che a partire dalla prossima stagione sarà guidato dal tecnico Luciano Spalletti, è pronto ad affondare sull’acceleratore per portare l’argentino ai piedi del Vesuvio. Stando agli ultimi rumors di mercato, il ds Giuntoli ed il presidente ADL sarebbero in trattativa con Marino e Pozzo, ed, a quanto pare, il club partenopeo sarebbe in vantaggio rispetto alle altre contendenti, ossia Juve, Milan ed Atletico Madrid. In questa stagione di Serie A ormai giunta al termine, così come le altre precedenti, il centrocampista De Paul ha messo in bella mostra tutto il suo talento giocando sempre al massimo delle prestazioni in tutti i ruoli della trequarti e anche da mezz’ala.

L’argentino classe ’94 (27 anni) nel 4-2-3-1 di mister Spalletti sarebbe perfetto come trequartista alle spalle della punta Osimhen (in ballottaggio con Zielinski), ma il centrocampista (fino ad oggi capitano dell’Udinese) con il possibile addio di Fabian potrebbe giocare benissimo anche come mezz’ala accanto a Demme. Il patron azzurro, per accaparrarsi il fantasista col numero 10, dovrà sborsare 40 milioni di euro: una cifra abbastanza alta, che però potrà essere limata attraverso varie contropartite da inserire nella trattativa. Ricordiamo che De Paul ha con l’Udinese un contratto in scadenza a giugno del 2024, che non sarà rinnovato dal suo procuratore.