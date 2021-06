L’arredo ufficio va curato nei dettagli per allestire un ambiente confortevole e accogliente. Infatti è indispensabile sentirsi a proprio agio nel luogo dove si lavora: qui, spesso e volentieri, si trascorrono anche ore e ore, ragion per cui ogni minimo angolo deve suggerire comodità, eleganza e funzionalità.

Vi sono dei criteri basilari da rispettare, come la scelta di materiali ecosostenibili, la bellezza dei mobili e degli accessori, la selezione di strutture essenziali e prive del superfluo. È fondamentale che gli uffici risultino sempre ospitali e luminosi, arieggiati e senza alcun ingombro, affinché gli impegni quotidiani siano meno pesanti e migliori anche il rendimento dei dipendenti.

Ci sono alcuni elementi che non possono mancare in uno spazio di questo tipo: dobbiamo citare almeno la scrivania, il porta-computer, una o più sedie, degli scaffali e una cassettiera per documenti, raccoglitori ecc. Un ufficio così organizzato ha tutto ciò che serve, e combina ad arte l’estetica con la praticità!

Per l’acquisto di simili articoli ti consigliamo uno shop online, Smart Arredo Design, che offre un catalogo ricco di forniture moderne e progettate nell’ottica del minimalismo. Vi sono anche soluzioni convertibili e trasformabili, eccellenti per le aree più piccole.

Lo staff di smartarredodesign.com propone una garanzia tripla, su merce, trasporto e soddisfazione, pagamenti sicuri e spedizioni gratuite. Tutto questo si unisce alla possibilità di comprare mobili per ufficio di elevata qualità a prezzi convenienti. L’ideale per valorizzare le sedi professionali in maniera efficace.

La scrivania

Come ti abbiamo anticipato, un must per l’ufficio è la scrivania. I modelli disponibili sono tantissimi, affinché tu non abbia problemi a trovare quello perfetto.

Innanzitutto cambia il materiale: ci sono scrivanie di legno, di vetro, di metallo e così via. Per esempio Roland è in vetro temprato trasparente con gambe in metallo cromato, autentico simbolo di raffinatezza. Trend è in melaminico, e comprende anche dei ripiani per libri, fascicoli e riviste.



Roland – Scrivania da ufficio

Vi sono scrivanie angolari e altre che si sistemano al centro della stanza. Scrivanie semplici e con libreria incorporata, più ampie o più piccole, da terra oppure sospese. Esistono addirittura scrivanie a scomparsa, ottime per gli uffici più ristretti: queste si chiudono contro la parete una volta finito di scrivere. A questo concept aderisce Plana, con tavolino ribaltabile in alluminio e sostegno in acciaio.

Il porta-computer

Parlando dell’arredo ufficio, è doveroso menzionare il porta-computer. Il PC può essere collocato sulla scrivania stessa, o posizionato in un mobile apposito che include anche un supporto per la tastiera.

Anche in questo caso hai l’opportunità di scegliere tra diversi materiali. Clear è in vetro, ha un porta-tower che si appoggia sul pavimento e un porta-tastiera estraibile. Compact è in legno e in metallo, e ha anche una mensola inferiore destinata alla stampante. Entrambi i complementi sono ricercati ma sobri, di design e in grado di impreziosire l’aspetto di ogni ufficio.



Porta PC – CLEAR

Un’alternativa consiste nelle scrivanie più vaste che prevedono un porta-computer. Così è Korner, in pannelli di melaminico, con ripiano ad angolo, piedi fissi e porta-tastiera che si estrae in modo fluido.

Le sedie

Negli uffici sono necessarie le sedie, oltre alla scrivania e al porta-PC. Anche da questo punto di vista hai la massima libertà di personalizzazione.

Sono molto funzionali le sedie con rotelle, come Jlog in PVC e acciaio cromato. Un prodotto del genere è moderno, solido, sofisticato, adeguato a tutti gli ambienti di lavoro. Quale versione prediligi, bianca, rossa o nera?



JLOG – sedia con rotelle

Altre sedie, invece, non possiedono ruote bensì quattro o due gambe. Vi sono sedie impilabili, eccellenti per le sale meeting, e pieghevoli. Senza dimenticare le poltroncine imbottite e gli articoli più ergonomici, pensati proprio per il benessere della colonna vertebrale e della schiena nel complesso.

Sedie in legno, in metallo, in policarbonato, con braccioli o senza, con schienale a rete. Hai moltissime tipologie a tua disposizione, che si differenziano per stile, colori e dimensioni.

Gli scaffali

Gli scaffali sono un must per gli uffici. Ospitano numerosi oggetti e consentono di tenerli sempre in ordine: volumi, riviste, archivi cartacei, cancelleria di riserva ecc.

Queste mensole ti permettono di avere a portata di mano ciò di cui hai bisogno, e donano anche un tocco di classe alla stanza. Sono salvaspazio, concepite per una razionale ottimizzazione dei centimetri; se di qualità sono robuste, longeve e facili da montare contro il muro.

Se l’ufficio è grande, gli scaffali possono essere sostituiti da una libreria. Ci sono librerie sospese e altre che si poggiano sul pavimento. Modelli in legno, in acciaio, in plexiglass e chi più ne ha più ne metta. L’importante è propendere per un design minimal ed elegante, che ispiri serietà e professionalità.

La cassettiera

Insieme agli scaffali, la cassettiera è utile per custodire documenti, libri, penne, fogli e così via. Questa categoria è a sua volta molto estesa, in quanto sono acquistabili cassettiere di ogni misura, con rotelle o senza, con più o meno cassetti.



Denis 4 – Cassettiera

Ad esempio, Isotta ha 3 cassetti in polipropilene opalino; Dennis 4 ne ha, appunto, 4 ed è in MDF bianco opaco. Kimmy è una cassettiera compatta, dalle forme pulite, in MDF e melaminico.

La decisione varia a seconda dello stile che predomina in ufficio. Anche gli elementi di legno, comunque, possono essere moderni e all’avanguardia. Questo materiale stupisce per le sue suggestive venature, ed è personalizzabile con una serie di finiture affascinanti. Altrettanto belli, ecologici e versatili sono il polipropilene, il metallo e il PVC.