Si delinea un roseo orizzonte per il Huawei Mate 20 Lite, non solo per il presente caratterizzato da un nuovo aggiornamento di sicurezza in prima distribuzione ma anche per il futuro software che lo vedrebbe protagonista addirittura della nuova soluzione Harmony OS alternativa ad Android. In pratica, ci sarebbe da essere ben fieri del dispositivo se ancora a disposizione di diversi possessori (vista la sua non più recentissima uscita).

Più sicurezza

Come già anticipato, il pacchetto ora in distribuzione per il Huawei Mate 20 Lite è una patch di sicurezza. Non si tratta dell’ultimissima del mese di maggio ma di quella di aprile 2021. Poco importa, si tratta comunque di una build fondamentale per risolvere una serie di vulnerabilità del firmware del telefono. La novità software è etichettata come la 10.0.0.279 (C432E10R1P1) e ha dimensione del pacchetto di appena 123 MB.

Quali sono i unti critici risolti proprio dagli sviluppatori sui Huawei Mate 20 Lite con la loro ultima fatica? Gli exploit superati sono 17 con gravità di livello elevato e 69 di livello medio. Se ne deduce che le correzioni sono importanti sia per l’elevato numero che per la specifica tipologia.

Non solo sicurezza

Il Huawei Mate 20 Lite sembra non essere destinato solo a ricevere aggiornamenti di sicurezza per l’immediato futuro. il produttore ha provveduto ad inserire il device nella lista di quelli che potrebbero ricevere la beta Harmony OS alternativa ad Android. Naturalmente saranno i possessori del modello a decidere se testare o meno l’alternativa al sistema operativo di Big G ma c’è tutta l’intenzione di fornire ampia scelta proprio agli utenti finali. Il merito al supporto specifico ne sapremo di certo di più il 2 giugno, nel corso del prossimo evento ufficiale Apple nel quale dovrebbe essere presentato anche la nuova serie Huawei P50, insieme ad un nuovo smartwatch e tablet premium. Insomma, bolle decisamente tanta carne in pentola.