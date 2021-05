Si parla molto stamane di una catena WhatsApp che a conti fatti fa finire nuovamente sotto la luce dei riflettori Luc Montagnier ed il fenomeno ADE, che sul nostro magazine abbiam preso in esame alcuni mesi fa con un altro articolo. Il medico è stato praticamente messo da parte dalla comunità scientifica negli ultimi anni, a causa di posizioni no vax. Non a caso, le sue uscite pubbliche nei confronto del vaccino contro il Covid sono sempre state esplicite. Tuttavia, occorrono alcuni chiarimenti a proposito di una catena WhatsApp.

Cosa avrebbe detto Luc Montagnier su fenomeno ADE e vaccino Covid

Si tratta di un messaggio diventato virale tra ieri ed oggi, 28 maggio, che apparentemente riporta alcune dichiarazioni allarmanti da parte dello stesso. In pratica, Luc Montagnier avrebbe deciso di uscire nuovamente allo scoperto e di metterci in guardia, ritenendo che nel giro di due anni tutti coloro che si sono sottoposti al vaccino Covid, siano destinati a morire. Una vera e propria sentenza, le cui argomentazioni richiamano dopo tanto tempo il tema del fenomeno ADE.

In pratica, tramite il vaccino Covid potrebbe svilupparsi un eccesso di anticorpi, provocando una reazione avversa fatale per il paziente. Questo, in estrema sintesi, il pensiero di Luc Montagnier secondo il messaggio WhatsApp. Affermazioni che sono state smentite di recente da India Today. Pur essendo da sempre contrario al vaccino Covid, infatti, questa uscita non ha fonti e non può essere in alcun modo attribuita al medico, a prescindere dalle ampie rassicurazioni giunte in questi mesi in ambito medico sul fenomeno ADE.

Al di là delle considerazioni che si possono fare su vaccino Covid, fenomeno ADE e sulla sentenza di morte nel giro di due anni per chi decide di farselo somministrare, oggi 28 maggio dobbiamo prendere atto che Luc Montagnier pare non aver mai pronunciato queste parole.