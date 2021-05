Dietro la veste uptempo di Tocca A Me di Federica Carta e Mydrama c’è una forte denuncia contro ogni forma di discriminazione. Essere noi stessi non è così scontato e non lo sarà, finché vivremo in una società in cui il pregiudizio e l’odio continueranno a serpeggiare ora sui social e ora lungo le strade.

Federica Carta e Mydrama uniscono le forze e propongono un brano pop in cui le parole si uniscono alle immagini del bellissimo video di Priscilla Santelli. Un volto insanguinato, uno schermo in cui compaiono le frasi violente degli omofobi, occhi bendati e abbracci. C’è poco da essere gioiosi, forse, se nel mondo esiste ancora chi impedisce la libertà di essere.

Tocca A Me di Federica Carta & Mydrama arriva nel periodo storico in cui è ancora in discussione l’approvazione del ddl Zan. Proprio per questo le due artiste, l’8 maggio, hanno partecipato alla manifestazione presso l’Arco della Pace di Milano per spingere per l’approvazione del disegno di legge contro l’omotransfobia. Nel video di Priscilla Santelli troviamo due personaggi noti per le loro campagne sull’inclusività e la parità dei diritti: Muriel, youtuber e attivista LGBTQ+, ed Emanuele Ferrari.

Il risultato è un brano intenso e fresco che suggella, ancora una volta, il nuovo percorso artistico di Federica Carta. Non una ballata né una spirale power pop: la sua strada dopo Popcorn (2019) volge lo sguardo alla scena contemporanea, dal beat urban al synth pop. Al suo fianco Mydrama, stella di X Factor e fenomeno nazionale.

Federica Carta si dimostra ancora una volta vicina alle grandi tematiche sociali, dal cyberbullismo alla body positivity. A questo giro si fa portavoce di un messaggio di consapevolezza ed empatia, scegliendo un uptempo che non appesantisca il testo rendendolo, dunque, molto fruibile e alla portata di tutti.

Tocca A Me di Federica Carta e Mydrama è disponibile da oggi, venerdì 28 maggio, in rotazione radiofonica.

C’è una mia foto in camera,

dove sorrido con i miei.

Tornerei lì, senza pensieri.

Non sono un nome e un numero.

Non sono “tutto e subito”.

Io sono qui persa da ieri.

Quando tutto mi sembra una gabbia,

anche la pelle che indosso.

Vado fuori di me.

Quando pensi che la gente sappia

e che sappia fin troppo,

fin troppo di te.

Conto i brividi sulla mia schiena,

come da bambini sopra un’altalena.

È tutto ok.

è tutto ok.

Se non è ok.

Non so come si fa

a trovare un posto per noi,

ma tocca a me,

tocca a me.

C’è luce tra le lacrime.

Non so come si fa

ad aspettare domani

Tocca a me,

tocca a me,

accendere la luce se non c’è.

Dirti che ho paura non fa più paura.

Solo la mia voce a farmi d’armatura.

Non so come si fa

a trovare un posto per noi.

Ma tocca a me,

tocca a me.

Tocca a me.

Sai che io certe notti volo

Con le finestre chiuse

Tra le rovine Roma annega e brucia non ti sento.

Urla più forte come se

Volessi rompere a metà

Il filo della crisalide e torneremo a sorridere sotto il cielo di Atlantide, già lo sai.

Apro gli occhi sopra un altalena

Come da bambini il sogno poi si avvera

Se tutto ok, se tutto ok

Non so come si fa

a trovare un posto per noi,

ma tocca a me,

tocca a me.

C’è luce tra le lacrime.

Non so come si fa

ad aspettare domani

Tocca a me,

tocca a me,

accendere la luce se non c’è.

Dirti che ho paura non fa più paura.

Solo la mia voce a farmi d’armatura.

Non so come si fa

a trovare un posto per noi.

Ma tocca a me,

tocca a me.

Tocca a me.

Non so come si fa

A disegnare il futuro

Tocca a me,

Tocca a me.

Tocca a me.