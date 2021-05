Da martedì 25 maggio è disponile negli store digitali Arizona dei Sonohra, il nuovo singolo che i fratelli veronesi Luca e Diego Fainello propongono per l’estate. Sarà in radio da venerdì 28 maggio.

Il titolo della canzone prende il nome da uno stato americano, in un sound folk con sonorità latine che approda in un contesto tex/mex.



Scritto in un periodo particolare, dopo più di un anno di sosta forzata dalla musica live causata dalla pandemia, il brano parla di un viaggio in auto tra Stati Uniti e Messico, alla ricerca di se stessi. E la voglia di viaggiare, la voglia di vivere l’estate, la voglia di ballare in modo spensierato ma soprattutto quella voglia di leggerezza, quella leggerezza che abbiamo sempre dato per scontata e che ora ci manca sono centrali nella canzone.



Disponibile su YouTube anche il videoclip ufficiale che vede il coinvolgimento di persone di genere e sesso diversi, che ballano in tutto il mondo. Si sono filmate con lo smartphone mentre ballano la canzone ed eseguendo negli incisi del brano un ballo appositamente creato.



Arizona dei Sonohra anticipa il nuovo album in uscita a fine 2021 e sarà accompagnato dal mini tour estivo #viailsipariotour2021.

Testo Arizona dei Sonohra

Ehi mamacita, baila y no pares

C’è un deserto proprio al confine

Dove vedi il Messico

Quando le nubi forman strane facce

In fondo trovi la città

La radio passa Johnny Cash

Dal basso fino a Monterey

Dai, vieni con me

Baila mamacita

Ghiaccio e margarita

L’Arizona, balla e non ti fermare

Balla e non ti fermare

Ehi mamacita, baila y no pares

L’aria brucia solo sabbia e sassi

Non guardare indietro mai

Il buono, il brutto, ma chi è il cattivo?

Un uomo ti dirà di noi

E la al tramonto all’alba andrai

Fino a C’era una volta il West

Dai, vieni con me

Baila mamacita

Ghiaccio e margarita

L’Arizona, ma non ti fermare

Ma non ti fermare

Ma non ti fermare

Sai che ogni uomo cerca il proprio posto

E in ogni posto sceglie l’uomo adatto a lui

Tu che posto sei?

Se vieni con me

Ehi mamacita, baila y no pares

Ehi mamacita, baila y no pares

Ehi mamacita, baila y no pares

Ehi mamacita

Ehi mamacita, baila y no pares

Baila y no pares

Ehi mamacita

Vieni con me

Baila mamacita

Esta es mi vita

L’Arizona

Balla e non ti fermare

Balla e non ti fermare