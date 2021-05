Mangiare solo frutta la sera aiuta a dimagrire oppure no? Questo è il periodo giusto per chiederselo visto che l’arrivo della frutta estiva sulle nostre tavole non fa altro che invogliarci a preferirla per un ‘pasto leggero’ prima di andare a letto, ma è davvero così che funziona? La prova costume che si avvicina, specie adesso dopo un anno di restrizioni, lockdown e palestre chiuse, spesso spinge a decisioni avventate proprio come quella di sostituire la cena con la frutta.

Partendo dal presupposto che frutta e verdura devono essere alla base di ogni dieta che si rispetti perché scrigno di elementi importanti (vitamine, minerali, fibre) e spesso gravose di poche calorie, tant’è che è consigliabile prevederne almeno 3-5 porzioni al giorno, è vero anche che, in ogni cosa quando si parla di alimentazione corretta, bisogna usare la parsimonia quindi mai esagerare in dosi e porzioni.

La frutta fa ingrassare?

No, la frutta non fa ingrassare se mangiata nel modo giusto. Molti frutti riescono ad essere drenanti, altri ancora saziano nel modo giusto ma la prima cosa importante da fare è mangiarla lontano dai pasti principali, e mai abbinata a fonti di gludici quali pane, pasta e patate in modo tale da evitare un grosso caico glicemico del pasto.

Chi è a dieta o non vuole metter su peso dovrà optare per la frutta meno zuccherina tenendo ben presente anche il grado di maturazione e la quantità di fibre prediligendo frutti poco maturi. Tra la frutta consigliata ci sono fragole, mele, agrumi, frutti di bosco e agrumi, mentre con moderazione possiamo mangiare melone, banane, uva, avocado.

Discorso a parte bisogna farlo invece per la frutta secca visto che è fonte di omega 3, omega 6 ma anche di antiossidanti, fibre e.. calorie. Proprio per questo sono assolutamente da inserire nella dieta ma in quantità minime magari 3 o 4 volte a settimana specie a merenda da abbinare con la stessa frutta o magari con uno yogurt.

Si può rinunciare alla cena a favore della frutta?

Rinunciare alla cena a favore della sola frutta non deve diventare un’abitudine o una sorta di routine per una fantomatica dieta ‘flash’ ma deve rimanere un evento saltuario magari per espiare i peccati fatti a pranzo. Se proprio non volete rinunciare ad una cena a base di frutta il consiglio è quello di evitare quella più zuccherina ma, soprattutto, accompagnarla con una porzione di proteine e/o di grassi magari proprio frutta secca. In questo modo non solo argineremo l’eventuale aumento di zuccheri nel nostro organismo ma avremo modo di saziarci a lunga durata a differenza di quanto farebbe la sola frutta.