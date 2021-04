Non sappiamo ancora che estate ci attende, ma quello che è certo è che ci saranno coloro che andranno alla ricerca dell’abbronzatura perfetta. Con l’aumento delle temperature e la prima voglia di sole e di alleggerire il proprio modo di vestire, arrivano anche i primi choc relativi allo stato e al colore della nostra pelle.

Anche in questo caso la dieta giusta e l’alimentazione possono venire in nostro sostegno per aiutarci ad ottenere l’abbronzatura perfetta e iniziare a colorarci in fretta godendo già di questo primo sole di metà primavera.

Ci sono alimenti che favoriscono l’idratazione o la rigenerazione della pelle, altri ancora aumentano il metabolismo e altri hanno effetto detox, poi ci sono quelli che sono legati ad un’abbronzatura perfetta, frutta e verdure che se introdotte nella dieta arrivano in nostro soccorso. Ma quali sono i cibi da favorire? Il consiglio è quello di fare una spesa colorata partendo dal giallo (per esempio di albicocche e pesche) al rosso (di ciliegie e fragole), dal viola al blu, con mele e lamponi, e all’arancione come le carote.

I CIBI CHE FAVORISCONO L’ABBRONZATURA PERFETTA

Sia per un’alimentazione sana che per preparare la pelle ad un’abbronzatura perfetta, è sempre meglio pensare a due o tre pasti di verdure crude o cotte semplicemente, magari al vapore, per sfruttare al meglio le proprie qualità. Ma quali sono gli alimenti che non devono mancare in casi in questi mesi primaverili per preparare la pelle ad un’abbronzatura perfetta, rapida e duratura?

La prima parola d’ordine è Vitamina A. Le carote in questa nostra lista non possono non essere al primo posto contenendone 1200 microgrammi ogni 100 grammi di polpa. Si possono mettere nell’insalata, alla base di un centrifugato o come snack anche al pomeriggio o a metà mattinata, solo sicuramente loro le regine di questo periodo. Subito dopo arrivano il radicchio, ottimo in insalata, e il pomodoro che rende la pelle elastica e previene anche i danni del sole sulla pelle.

LA FRUTTA INDISPENSABILE PER PREPARARE LA PELLE ALL’ABBRONZATURA

Via libera poi alla frutta ‘colorata’ a cominciare dalle albicocche di cui abbandonare, per esempio, a colazione, passando per i frutti rossi, ottimi a merenda sia da mangiare singolarmente sia in versione macedonia approfittando così delle antocianine (pigmenti che donano un colore caratteristico ad frutta), e concludendo con le ciliegie capaci di saziare con poche calorie ma anche di favorire l’abbronzatura perfetta proteggendo il microcircolo.

Alla lista degli alimenti utili per un’abbronzatura perfetta vanno aggiunti melone giallo e ananas. Il primo, ricco di vitamina A, è dissetante e anche ottimo da portare con noi nelle prime uscite in spiaggia, l’ananas invece è dissetante e aiuta la circolazione. Infine, non può mancare sua maestà, il frutto estivo per antonomasia, l’anguria. Fresca e zuccherina, con la sua polpa ricca di licopene (antiossidante naturale) non può mancare nella dieta. Pronti quindi? Sognando un’estate senza restrizioni e con pochi problemi, afferrate il vostro carrello e via con la spesa sognando sole e mare e, naturalmente, un’abbronzatura perfetta.