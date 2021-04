Con la primavera che è appena arrivata e l’estate alle porte, il pensiero di molti è quello di rimettersi in forma partendo proprio dai trucchi utili per svegliare il metabolismo. I cambiamenti possono condizionare la forma fisica e durante la primavera è importante liberarsi dalle scorie invernali in modo da poter avere la giusta energia per affrontare l’estate. A complicare le cose ci si mettono spossatezza e stanchezza spesso legate proprio al cambio di stagione, le stesse che con l’arrivo della primavera possono incidere sul metabolismo, come risvegliarlo quindi?

I consigli per svegliare il metabolismo

Una serie di accorgimenti e modifiche delle nostre abitudini, soprattutto alimentari, possono svegliare il metabolismo partendo dalla possibilità di pulire il corpo dalle scorie iniziando a bere molto per liberare fegato e reni. Insieme all’acqua è importante aggiungere nella propria dieta frutta e verdura, in questa stagione ve ne sono diverse, ma anche cibi integrali ricchi di fibre evitando dolci e zuccheri. Per entrare più nello specifico, svegliare il metabolismo si può optando per cavolfiori, mirtilli, carciofi o anche fragole e asparagi.

Un aiuto importante può arrivare da un integratore, molto in voga ultimamente, la Spirulina, un integratore naturale che permette di stimolare il processo metabolico garantendo benefici al fisico. Secondo gli ultimi studi, sembra che la Spirulina sia in grado di ridurre il senso della fame e aiutare il fisico a bruciare le calorie anche a riposo facendo perdere peso e centimetri in eccesso. Ma quali sono gli alimenti consigliati per svegliare il metabolismo e perdere peso?

Un esempio di dieta

I consigli sono bere molto, attività fisica anche leggera e una dieta ipocalorica in cui prevalgono frutta e verdura, fibre e liquidi. Avanti quindi con carne, uova, pesce e formaggi light da alternare e da accompagnare a verdure cotte e crude consumando 5 pasti al giorno. Un esempio di dieta giornaliera? Al mattino prediligere fibre con yougurt greco o latte vegetale, spuntino con frutta, pranzo con proteine e verdure, frutta o centrifugati al pomeriggio e la sera di nuovo verdure e proteine.