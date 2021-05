Come eliminare la cellulite, questo è quello che le donne in questo periodo si affannano a cercare e anche a fare visto che arriva il momento della tanto temuta prova costume. Fare attività fisica e seguire un’alimentazione equilibrata è lo stile di vita giusto alla base di un corpo in salute e, in particolare, un modo per dare un calcio ai gonfiori alle gambe, alla pesantezza e anche alla cellulite, tutte cose causate da un rallentamento del circolo venoso.

Allo sport e all’alimentazione, va aggiunta l’acqua. Bisogna bene tanto e la bella stagione arriva in soccorso di tutti coloro che non riescono a farlo bene.

Cos’è la cellulite?

Le giornate sono diventate più lunghe e adesso c’è più spazio e tempo per fare un po’ di sport all’aria aperta dopo un anno di semi lockdown che non ha migliorato di sicuro la situazione cellulite e chili di troppo. La prima cosa da fare è correggere le proprie abitudini alimentari per perdere qualche chilo e poi mettersi in moto per cercare di ridurre o eliminare gli inestetismi della cellulite.

Purtroppo la cellulite è un problema molto diffuso tra le donne proprio perché strettamente legata agli estrogeni, ormoni femminili, rei di favorire quello che è il deposito di grasso proprio nel tessuto sottocutaneo specie in alcune zone critiche quali glutei, cosce, ginocchia e spesso anche addome. Naturalmente il problema, spesso ereditario, si accentua proprio con la cattiva alimentazione e con la sedentarietà.

Eliminare la cellulite con lo sport, si può?

Un rimedio davvero efficace contro la cellulite è quindi lo sport, ma qual è il più adatto a combattere questo problema? La disciplina più gettonata è la Zumba, allenamento che mescola la danza caraibica all’attività aerobica permettendo di tonificare i muscoli delle gambe e dei glutei migliorando anche la circolazione ed eliminando le adiposità localizzate.

Un altro punto a sfavore della cellulite arriva dall’acqua. Tra gli sport consigliati ci sono nuoto e Acquagym. Uno degli sport più utili contro la ritenzione idrica è proprio il nuoto che aiuta a sollecitare costantemente tutti i muscoli del corpo, dalle gambe alle braccia, migliorando la circolazione mentre l’acqua opera una sorta di massaggio linfatico sulle gambe. L’Acquagym mette insieme le proprietà del nuoto con quelle dell’aerobica e il gioco è fatto.

E per i più pigri? Ecco correre in loro soccorso la camminata veloce, efficace per dimagrire ed eliminare la pelle a buccia d’arancia. Basta una mezz’oretta al giorno di camminata veloce per guadagnarci in salute e benessere visto che aiuta a tonificare le gambe, rinforza il sistema cardio-circolatorio ma vi aiuta anche a liberarvi dallo stress.

Al contrario, è sconsigliata la corsa visto che l’impatto con il terreno causa infiammazioni a livello muscolare e articolare e che non aiutano a combattere la cellulite.