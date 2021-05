Doppio addio per Canale5 con il finale di DayDreamer e Il Segreto previsto proprio per venerdì 28 maggio. Segnate nel calendario questa data importante visto che nel pomeriggio ci troveremo costretti a seguire l’ultima puntata della serie turca con Can Yaman e Demet Ozdemir e nel prime time di Canale5 ci sarà la lunga maratona con il finale de Il Segreto.

La soap spagnola ha debuttato in Italia nel giugno del 2013 e venerdì, dopo 8 anni di onorato servizio, giungerà al termine. Sono lontani i tempi in cui seguivamo le avventure di Pepa la levatrice e del suo soldato, Tristan, adesso le cose sono cambiate, sono pochi i personaggi storici rimasti al loro posto (Francisca e Raimundo in primis) e anche il finale previsto per venerdì non svelerà la verità su Pepa e su che fine abbia fatto dopo aver dato alla luce i gemelli deludendo così le aspettative di tutti.

Le ultime puntate de Il Segreto andranno in onda venerdì 28 maggio dalle 21.10 e fino a mezzanotte inoltrata.

Ecco il promo del gran finale:

Dall’altro lato abbiamo DayDreamer Le ali del sogno. Anche per la serie turca, dopo un anno insieme tra pomeridiani, prime time e stop, è arrivato il momento dei saluti. Chi segue questo tipo di show sa bene che il lieto fine è sempre dietro l’angolo, sarà così anche per Can e Sanem? Al momento i due sembrano alle prese con amnesia e ripicche ma presto avranno modo di riappacificarsi e, soprattutto, andare verso quell’altare che hanno sognato a lungo, ci sarà finalmente il loro matrimonio e come si concluderà la serie?

Le anticipazioni dell’ultima puntata di DayDreamer rivelano che in agenzia, Deren è alle prese con le intemperanze di Muzaffer e Ceycey quando arriva la notizia che Can e Sanem sono finalmente di nuovo insieme. Lui si accorge che la memoria gli è ritornata completamente, e decide di fare una festa per comunicarlo a Sanem tramite una sorpresa con tanto di proposta di fidanzamento ufficializzato in casa dei genitori di Sanem. I due riusciranno a sposarsi?