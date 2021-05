Con la stagione giunta al termine ed il Napoli che non è riuscito a conquistare la zona Champions League, adesso è giunto il tempo per la dirigenza azzurra di rimboccarsi le maniche, sedersi a tavolino e progettare il futuro del club. L’obiettivo del presidente Aurelio De Laurentiis è quello di rifondare una squadra da capo, giovane, talentuosa e con la giusta esperienza, rivoluzionando in primis la scelta sul nuovo tecnico che andrà a sostituire l’ormai ex Gennaro Gattuso. In vista della prossima sessione estiva di calciomercato, diversi saranno gli addii in casa partenopea: si vocifera, infatti, che Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly siano i primi a lasciare la piazza. Ma segnali non convincenti e che lasciano pensare ad un rumoroso addio, fanno riferimento al rinnovo di capitan Lorenzo Insigne, che tarda ad arrivare.

Il contratto dello scugnizzo col numero 24 è in scadenza a giugno del 2022, ma stando a quanto riportato dall’edizione giornaliera de ‘Il Mattino’, la dirigenza del Napoli non avrebbe ancora lanciato segnali all’attaccante ed al suo entourage. L’agente Vincenzo Pisacane, infatti, sarebbe in attesa di una telefonata da parte di ADL o del ds Cristiano Giuntoli. Le richieste da parte di Insigne sono molto chiare, non hanno subito variazioni nel tempo: il calciatore chiede 6 milioni di euro a stagione ed un contratto a vita che lo legherebbe alla sua città natale fino al termine della carriera. Qualora il club azzurro non fosse propenso ad accettare questa prospera offerta, probabilmente le parti si separeranno ed il futuro vedrebbe ‘Il Magnifico’ approadre in una squadra estera, considerate le diverse richieste ricevute dal capitano.

Attualmente, con il campionato che è giunto al termine e gli Europei 2021 ormai alle porte, le acque sono ancora calme e nessuna notizia circa il rinnovo di Insigne è giunta a galla. Di tempo ce n’è ancora per un meeting tra le parti, ma questa quiete, soprattutto da parte del Napoli, non lascia presagire buoni propositi. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi sull’eventuale rinnovo del capitano con il club azzurro.