Gli occhiali di Annalisa Minetti festeggiati da Barbara D’Urso. A Domenica Live, la Minetti dichiara di essere finalmente tornata autonoma grazie all’utilizzo di un paio di occhiali che le consentono di vedere tutto ciò che le succede intorno.

“Con questi occhiali torni ad essere assolutamente autonoma”, sono le parole di Annalisa Minetti, ospite di Domenica Live. Nell’ultima puntata del programma di Barbara D’Urso festeggia l’emozione di aver recuperato la vista e spiega come funziona il dispositivo che le consente di realizzare questo miracolo.

“Grazie a questi occhiali sono tornata a essere autonoma”, racconta emozionata. Il funzionamento non è per nulla semplice ma tuttavia non c’è neanche bisogno di un collegamento dati attivo. Funziona tutto offline.

“C’è un dispositivo che funziona offline, non ha bisogno di Internet, di Google, di nulla. È tutto qui dentro e nell’arco di due secondi elabora il prodotto che ha davanti, legge e lo fa in maniera autonoma. Non sei tu a dover dire: ‘Voglio leggere’. Lui lo fa”, questo il processo.

Gli occhiali sono in grado di riconoscere i volti delle persone care in modo che la Minetti possa sempre sapere la persona che ha di fronte.

“Riconosce soprattutto i volti delle persone care. Io mi sono emozionata una cifra”, aggiunge.

Mentre la Minetti si racconta nel salotto di Barbara D’Urso, entra la mamma Filomena. Gli occhiali la riconoscono e la avvisano dell’ingresso della donna.

“Mi avvisano se c’è mia madre“, dichiara emozionata proprio nel momento in cui Filomena accede agli studi televisivi Mediaset. Per la Minetti è una grande conquista, potrebbe essere il prodotto che consente in qualche modo di recuperare la vita alle persone ipovedenti.

“Mi dà la sensazione di essere autonoma, di avere il controllo di me stessa”, continua l’artista il cui passaggio in TV non ha nulla a che fare con i fini pubblicitari. La sua intenzione è solo quella di comunicare alle persone ipovedenti, come lei, che esistono dispositivi in grado di semplificare la loro esistenza. Indossando questi occhiali, la Minetti non ha più problemi per ordinare al ristorante e riesce anche a leggere il menù in perfetta autonomia.