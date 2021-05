Ci si inginocchia, quando si riascoltano i più grandi successi di Bob Dylan. La sua arte è la dimostrazione che si può creare un capolavoro anche senza un’orchestra alle spalle. In più di mezzo secolo di carriera il cantautore di Duluth ha regalato al mondo ballate strazianti, provocazioni eversive, tanto rock ma soprattutto quel folk elegante e viscerale fatto di corde metalliche, armonica e rime degne della migliore poesia mai scritta dall’uomo.

Blowin’ In The Wind (1962)

Manifesto del disincanto della generazione del Dopoguerra, Blowin’ In The Wind è una canzone pacifista, colonna sonora di un momento storico in cui all’incubo del nazifascismo seguirono la Guerra Fredda e la guerra del Vietnam. Tipica ballata acustica di Bob Dylan, la canzone è pura bellezza.

Mr. Tambourine Man (1964)

Tra i brani fondamentali degli anni ’60 statunitensi, Mr. Tambourine Man è un’opera visionaria ed ermetica, un contenitore di dolore e disagio entrambi raccontati con un ineguagliabile gioco di metafore che, proprio per questo, furono interpretate come un riferimento alle droghe.

Like A Rolling Stone (1965)

Nel 2004 Like A Rolling Stone è stata nominata la più bella canzone di tutti i tempi dalla rivista Rolling Stone. La “pietra rotolante” del titolo è il poeta che si libera dall’etichetta di idolo della folla, che ostenta le sue ali dispiegate per poter parlare senza inibizioni del suo mondo. Folk e rock convolano a nozze.

Knockin’ On Heaven’s Door (1973)

Tutti conosciamo la cover dei Guns N’ Roses. Il brano nasce come colonna sonora del film Pat Garrett e Billy Kid e per questo è collegata alla trama. Non è la classica di poesia di Bob Dylan, dunque, ma rimane una pietra miliare della storia della musica.

All Along The Watchtower (1973)

Non può mancare tra i più grandi successi di Bob Dylan, trasformata in oro dalla versione rock di Jimi Hendrix.