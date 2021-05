Huawei fu costretta a cedere Honor alla fine dell’anno scorso, proprio per poterla salvare da un fallimenti che altrimenti sarebbe stato certo per via delle restrizioni imposte all’azienda cinese dal ban USA (peraltro ancora in corso, almeno per Huawei). In ogni caso, i due OEM adesso potrebbero tornare a collaborare allo scopo di lavorare allo sviluppo software degli smartphone commercializzati prima della loro separazione. Come riportato da ‘Huawei Central‘, si tratterà di una partnership esclusivamente finalizzata a tenere aggiornati i dispositivi precedenti alla vendita del brand (adesso divenuto società a sé stante, e quindi indipendente da Huawei), visto che poi Honor si impegnerà a realizzare smartphone da realtà indipendente, il cui supporto software verrà gestito in maniera esclusiva, al netto del contributo di Huawei (a quanto pare necessario solo per quanto riguarda i dispositivi commercializzati prima della cessione di Honor).

Il CEO di Honor ha fatto sapere che c’è volontà, da parte della sua società, di scindere rispetto all’ex casa madre la gestione dei servizi Cloud associati ai suoi dispositivi, ribadendo anche che Android rappresenta la priorità per Honor (tanto da potersi avvalere anche dei servizi Google, che rappresentano da sempre una marcia in più a cui diversi utenti non vogliono proprio rinunciare, nonostante i Huawei Mobile Services stiano raccogliendo sempre più consensi e adesioni da parte degli sviluppatori), e quindi sbarrando, almeno per adesso, le porte ad un’eventuale adozione di HarmonyOS.

Vorremmo potervi dire di più, ma al momento non ci è consentito sapere a quali release esattamente collaboreranno Huawei e Honor, né tanto meno i modelli di smartphone coinvolti (forse gli ultimi venduti prima della separazione). Cercheremo di fare luce sulla vicenda il prima possibile, restando a disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda attraverso il box qui sotto.