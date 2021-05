Non è un mistero che il colosso di Seul creda molto nei suoi prossimi Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3. I dispositivi pieghevoli svolgeranno un ruolo chiave nella futura crescita del suo business mobile. Il produttore asiatico si trova, attualmente, in una posizione unica per fare le cose in un certo modo in questo settore. Come riportato da ‘SamMobile‘, il percorso della società sudcoreana nel campo dei pieghevoli è sempre più consolidato, a partire dal primo Samsung Galaxy Fold.

I Samsung Galaxy Z Fold 2 e Galaxy Z Flip sono stati entrambi accolti molto bene, ed adesso il timone passerà ai prossimi Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, che immaginiamo funzioneranno ancora meglio. Stando ad un recente rapporto della Corea del Sud, il colosso di Seul prevede di spedire 7 milioni di unità combinate dei suoi nuovi dispositivi pieghevoli quest’anno. Il produttore si aspetta di vendere almeno 3 milioni di Samsung Galaxy Z Fold 3, data anche l’assenza di un eventuale Samsung Galaxy Note 21. La società prevede inoltre di spedire fino a 4 milioni di Samsung Galaxy Z Flip 3, cosa molto possibile visto che il telefono pieghevole a conchiglia avrà anche un prezzo più basso rispetto allo Z Fold.

L’obiettivo combinato di 7 milioni di unità pieghevoli corrisponde ad oltre il doppio dei 2,5 milioni di smartphone pieghevoli che l’OEM ha spedito lo scorso anno. Un’ambizione importante da parte del colosso di Seul, che già nel 2020 prevedeva di vendere 5 milioni di pieghevoli, essendo però riuscito a piazzarne solo 2,5 milioni (probabilmente per via della pandemia da Covid-19, che ha ridotto il potere d’acquisto dei consumatori). La produzione di massa dei Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 dovrebbe partire a breve, con l’annuncio previsto per il mese di agosto (forse a luglio). Siete convinti possa farcela o la vedete difficile?