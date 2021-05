L’attuale stagione di Serie A ormai è giunta al termine. Per il prossimo weekend del 22-23 maggio è in programma la 38esima, nonché ultima giornata di campionato. Sarà una sfida di fuoco per ben tre squadre: Napoli, Milan e Juventus, pronte a giocarsi un posto in Champions League. Gli azzurri guidati da mister Gennaro Gattuso saranno impegnati allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Verona, mentre i rossoneri ed i bianconeri sfideranno rispettivamente Atalanta e Bologna. Una volta chiuso il capitolo campionato, inizierà il toto allenatore per la prossima stagione.

Tanti, alcuni molto interessanti, sono i nomi dei tecnici scritti sul taccuino del presidente Aurelio De Laurentiis. Quasi sicuramente mister Ringhio lunedì prossimo lascerà la terra partenopea e dirà addio ad una squadra e ad un intero popolo che ha tifato e tifa per lui fino alla fine. Le strade, purtroppo, si divideranno ed al suo posto potrebbe arrivare Massimiliano Allegri (che sarebbe un gran colpo) oppure Luciano Spalletti, ma anche Ivan Juric e Vincenzo Italiano. Stando alle ultime notizie riportate nell’edizione giornaliera del quotidiano ‘Tuttosport’, ADL spera in un ritorno di Maurizio Sarri, considerato l’unico profilo che realmente convince il patron azzurro. Secondo quanto ha scritto il noto giornalista Raffaele Auriemma sul quotidiano sportivo torinese, De Laurentiis spera che alla fine ci sia il ritorno del maestro sulla panchina azzurra, che all’epoca gli consentì di farsi notare ad alti livelli.

Qualsiasi tipo di discorso circa la permanenza del tecnico ex Milan è rinviato a lunedì prossimo, a conclusione del campionato ed a mente fredda. Qualora questi tecnici non dovessero persuadere la società del Napoli, non è da escludere un possibile colpo di scena: ossia il rinnovo proprio di Gattuso, accostato alla Fiorentina (pista che si è poi raffreddata all’indomani del match vinto al Franchi). Insomma, non ci resta che aspettare ulteriori sviluppi sull’interessante vicenda.