L’evento All Scenario Smart Life ci ha fatto fare la conoscenza di tanti prodotti, tra cui quella delle Huawei FreeBuds 4. Le cuffie true wireless del produttore cinese presentano un design semi in-ear, ed offrono una funzione di cancellazione del rumore migliorata, in grado di eliminare le onde sonore dell’ambiente circostante, riducendo il rumore fino a 25 dB. Ci sono stati perfezionamenti anche per quanto riguarda la connettività, visto che le cuffie supportano il collegamento contemporanea con due device.

Le Huawei FreeBuds 4 presentano anche la registrazione vocale ad alta definizione (frequenza di campionamento di 48 KHz), il sistema di bassa latenza di seconda generazione, oltre che i driver dinamici da 14.3mm (per una risposta fino a 40 KHz). Ogni cuffia ha un peso di 4.1 gr. La custodia di ricarica è meno ingombrante: il volume è stato ridotto del 6.3% ed il peso del 20.8%. Ottimi i risultati anche relativamente ai tempi di ricarica, visto che in mezz’ora la custodia delle Huawei FreeBuds 4 garantisce fino a 14 ore di musica (con una ricarica di 15 minuti le cuffie assicurano una riproduzione musicale di 2,5 ore). Tenete anche presente che la custodia prevede anche il supporto per la ricarica wireless.

Le Huawei FreeBuds 4 sono disponibili in Cina, ma potrebbero arrivare anche in Europa tra qualche tempo. Il prezzo è di 999 Yuan, pari a circa 127 euro al cambio attuale, e quindi non troppo a buon mercato (anche se parliamo di veri e propri gioielli, questo bisogna dirlo). Nel caso in cui steste cercando un paio di cuffie true wireless dalle caratteristiche premium, probabilmente potreste trovarle proprio in questo nuovo modello, pur non sapendo dirvi ancora se arriveranno o meno nel nostro Paese, a che prezzo e più o meno quando. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.