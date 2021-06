I Huawei Watch 3 e Huawei FreeBuds 4 sono stati ufficializzati, pronti per colpire i negozi italiani. I due prodotti sono acquistabili sin dalle scorse ore sullo store ufficiale e su Amazon. I Huawei Watch 3 e Watch 3 Pro costano rispettivamente 369 e 499 euro: chi deciderà di acquistarli ricevere in regalo le cuffie Huawei FreeBuds 4i. Nel primo caso, ricevere in omaggio anche un cinturino aggiuntivo, mentre nel secondo otterrete, oltre al cinturino extra, anche un Huawei OPPLE Smart Desk Lamp.

Gli orologi intelligenti del produttore cinese sono equipaggiati con HarmonyOS 2.0, il sistema operativo proprietario dell’OEM cinese (l’intenzione di svilupparlo c’era già da prima del ban USA, che ha comunque contribuito ad accelerare i tempi per i motivi che ormai tutti conoscerete), vantando tante funzioni, tutte incentrate sul monitoraggio del fitness e della salute. I Huawei Watch 3 e Watch 3 Pro sono capaci di un’ottima autonomia (non rischierete che la batteria si pianti in asso nel bel mezzo di una sessione di allenamento o di una riunione di lavoro), rivelano la temperatura, rivelano le cadute (laddove, purtroppo, dovessero essercene) e fa da promemoria per il lavaggio delle mani (che sappiamo, soprattutto di questi tempi, come sia importante). Le Huawei FreeBuds 4, le nuove cuffie true wireless open fit con cancellazione del rumore attiva, hanno un prezzo di 129 euro, con uno sconto di 20 euro da poter ottenere applicando il codice sconto ‘AFB4E20‘.

Come potete vedere, le promozioni di lancio relative ai Huawei Watch 3 e Huawei FreeBuds 4 proprio non mancano, sia se intenderete acquistarli sullo store ufficiale del produttore cinese, sia che vogliate comprarli su Amazon, che è il maggiore punto di riferimento per quanto concerne lo shopping online. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.