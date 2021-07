Sono in promozione le Huawei Freebuds 4 sul Huawei Store. Gli utenti che vorranno acquistarle riceveranno in regalo il Mini Speaker del produttore cinese, il tutto al prezzo di 159 euro. A fronte di un anticipo di 10 euro si otterrà uno sconto di 30 euro sulla cifra finale, pagando tutto 129 euro. Si tenga presente che l’anticipo dovrà essere versato durante la fase di pre-vendita, in scadenza tra poche ore (dovrete affrettarvi se volete approfittarne). Una promozione questa relativa alle Huawei Freebuds 4 che non potete perdervi, e che si aggiunge alla novità che ha riguardato, contestualmente, le Huawei Freebuds 4i, visto che l’aggiornamento dell’app Huawei AI Life per iOS appena rilasciato introduce il supporto delle cuffie per il sistema operativo di casa Apple. L’applicazione permette una semplice gestione degli auricolari (tutto funziona alla perfezione anche con le Freebuds 4 e Pro), come gli utenti che già posseggono un paio di queste cuffie sapranno certamente.

Per restare in tema di promozioni, su Huawei Store le Huawei Freebuds 4i, fino ad oggi 31 luglio, hanno un prezzo di 69,42 euro (invece di 89 euro, corrispondente al listino originale, consigliato dal produttore cinese). Comprare sullo store ufficiale adesso conviene più che mai: pensate che su Amazon le Huawei Freebuds 4 costano 129 euro (senza Mini Speaker) e che le Freebuds 4i hanno un prezzo di 69,99 euro (comunque superiore a quello proposto dal produttore cinese su Huawei Store).

Adesso che avete tutte le informazioni che vi occorrono, sta a voi decidere se affondare il colpo oppure no (non dovreste avere dubbi sulla qualità di entrambi i modelli, che vi possiamo assicurare essere tra le migliori cuffie true wireless presenti in commercio). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.