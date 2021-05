Sono stati annunciati i concerti di Nek in estate. Nei prossimi mesi l’artista tornerà dal vivo con il tour Live Acustico 2021 che lo porterà sui palchi italiani per riabbracciare i fan dopo mesi di stop alle attività dal vivo.

Ad annunciare ai fan i concerti è stato lo stesso cantante attraverso un post sui social.

“Oggi sono felice, ho una bella notizia per voi, ma anche per me!”, hai scritto. Ha ricordato i concerti fatti la scorsa estate, chitarra e voce, a supporto degli operatori del mondo dello spettacolo. Poche date in acustico per ripercorrere il suo repertorio attraverso le tappe fondamentali della carriera.

“Partiamo dall’inizio. L’estate scorsa ho avuto il privilegio di fare alcuni concerti chitarra e voce, ripercorrendo le canzoni del mio repertorio e raccontandone le storie. Abbiamo cantato, abbiamo riso, ci siamo emozionati, ed è stato molto bello soprattutto perché era una ripartenza, per me, per i professionisti che lavorano nel nostro settore, ma un po’ per tutti”, dice.

“Poi ci siamo fermati di nuovo ed è stato un anno difficilissimo, lo sappiamo, lo sapete”, aggiunge l’artista. I concerti di Nek in estate adesso sono una realtà. Già annunciate le prime date che lo riporteranno ad abbracciare il pubblico dopo le prime buone notizie che consentono di riprendere le attività legate alla musica dal vivo in presenza.

Da giugno ripartono ufficialmente i concerti: ci si potrà ritrovare sotto i palchi migliori ma con le dovute precauzioni in tema di distanziamento interpersonale e dispositivi di protezione individuale.

“Adesso però torniamo a sperare, piano piano le buone notizie arrivano e quella di oggi è che questa estate si torna in tour! Partiremo un po’ da dove ci siamo lasciati, porterò in giro uno spettacolo in acustico, visto che l’anno scorso a tutti voi che siete venuti a trovarmi è piaciuto molto, ma non sarò solo, sul palco con me ci sarà il mio chitarrista Max Elli e stiamo lavorando a diverse sorprese e novità. Non vedo l’ora di rivedervi tutti”, le parole di Nek sui social.

Le prime date del tour Live Acustico 2021 sono già state comunicate; si terranno a luglio.

I concerti di Nek in estate:

2 luglio: BELLARIA IGEA MARINA – FLOWER ARENA

8 luglio: NICHELINO (TO) – STUPINIGI SONIC PARK

10 luglio: VIGEVANO (PV) – CASTELLO SFORZESCO

13 luglio: VICENZA – PIAZZA DEI SIGNORI

16 luglio: MILANO – CARROPONTE

23 luglio: ROMA – CAVEA

30 luglio: TREVISO – ARENA DELLA MARCA

I biglietti per le date di Vigevano, Milano e Roma sono disponibili in prevendita su TicketOne.