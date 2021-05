Il Realme Narzo 30 è stato da poco presentato, affiancandosi ai già lanciati Narzo 30 Pro e 30A. Il device ha cornici ottimizzate ed un foro per la fotocamera frontale (sensore Sony IMX471 da 16MP) in alto a sinistra. Sul retro si nota subito una banda verticale in cui è collocato il comparto fotografico principale, con i tre sensori ed il flash LED. Il Realme Narzo 30 include uno schermo LCD da 6.5 pollici FullHD+ con frequenza di refresh rate a 90Hz, ed è mosso dal processore MediaTek Helio G95 con CPU octa core e GPU Mali-G76 3EEMC4, 6GB di RAM LPDDR4X e 128GB di storage interno (espandibile tramite microSD fino a 256GB).

La fotocamera posteriore presenta un sensore principale da 48MP (apertura f/1.8) e due da 2MP, di cui un monocromatico ed un macro (apertura f/2.4).Il Realme Narzo 30 si presenta bene anche lato connettività: dualSIM, dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac dual-band, Bluetooth 5, GPS, GLONASS, NFC e USB-C, oltre che il jack per le cuffie da 3,5mm ed il lettore di impronte digitali laterale. La batteria ha una capacità da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 30W Dart Charge, mentre le dimensioni generali ammontano a 162,35 x 75,46 x 9,45mm (distribuite in un peso di 192 gr.).

Il Realme Narzo 30 è disponibile in Malesia nelle colorazioni Racing Blue e Racing Silver al prezzo di circa 160 euro, a partire dal 20 maggio. Non sappiamo se il prodotto arriverà mai in Europa, ma speriamo vivamente di sì per quello che offre e per il costo che gli è stato riservato (pur essendo consapevoli che, laddove dovesse essere previsto per il nostro mercato, il cartellino aumenterà di certo, anche se magari non di tanto). Le informazioni che vi abbiamo dato dovrebbero essere sufficienti per farsi una prima idea del tipo di terminale che il Realme Narzo 30 è: restiamo comunque a disposizione nel caso aveste qualche domanda da farci attraverso il box qui sotto.