“Santo Cielo, non avrei mai voluto arrivasse questo momento”, scrive Morgan su Franco Battiato, che è venuto a mancare oggi. Il mondo della musica piange il Maestro Battiato, artefice di alcune delle più belle canzoni del repertorio musicale italiano.

Centinaia di messaggi per lui già dalle prime ore di questa mattina. Particolarmente profondo, quello di Morgan che riflette ad alta voce e condivide il suo dolore per la dipartita dell’unica persona in grado di capirlo.

“Mi fa tanto male, mi fa pensare alla sua bontà, alla sua ironia, la sua intelligenza”, scrive Morgan su Battiato. “Battiato era uno degli ultimi veri uomini di cultura in questa Italia mediocre e spenta. Finché è stato al mondo potevo dire che c’era qualcuno che mi capiva. Adesso sia io che la maggior parte del mondo che mi circonda siamo alla deriva”, conclude Morgan.

“Abbiamo quasi esclusivamente cattivi esempi, egoismo, utilitarismo ed ignoranza”, la denuncia dell’artista che racconta quanto Battiato fosse invece l’esatto contrario: un leader indiscusso ed indiscutibile. “Franco Battiato è andato via per sempre“, sottolinea l’artista nell’aprirsi con i fan su Instagram: tra storie e post, i nei suoi pensieri oggi c’è solo il Maestro e il dolore per la sua scomparsa.

“Non ho voglia di parlare oggi”, scrive nelle storie della sua pagina ufficiale, definendosi “incazzato, affranto e malinconico”.

Sono tanti gli artisti che hanno condiviso un pensiero per Battiato. Tiziano Ferro, tra gli altri, ha condiviso un biglietto scritto a mano. Lo lego a Battiato una profonda stima e più volte ha riproposto cover delle sue canzoni, l’ultima in ordine di tempo E Ti vengo A Cercare, che ha proposto anche come singolo dall’album Accetto Miracoli – L’Esperienza Degli Altri.