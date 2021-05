L’Amazfit Band 5, diretta concorrente con un margine di netto vantaggio sulla Xiaomi Mi Band 5, è molto probabilmente una delle smart-band più richieste ed apprezzate tra quelle attualmente in commercio, non solo per una scelta economica, ma anche per un quadro più completo di funzioni che con un dispositivo come questo si spera di avere a bordo. Il braccialetto intelligente, lanciato negli Stati Uniti lo scorso settembre (dopo qualche mese anche nel mercato italiano), inizialmente era sprovvisto del supporto per Amazon Alexa nella nostra lingua. Il device rispondeva ai comandi, ma solo in lingua inglese (e la maggior parte delle volte in modo errato). Finalmente, oggi 17 maggio, possiamo dire che è giunto l’aggiornamento ufficiale che introduce il supporto alla lingua italiana per l’assistente vocale. Vediamo insieme come aggiornare la famosa smart-band di Amazfit.

Come primo step, per proseguire con l’aggiornamento è opportuno avere l’ultima versione disponibile dell’app companion Zepp, che è possibile scaricare sia dal Play Store che da App Store. Una volta aperta l’applicazione, si può procedere a scaricare il nuovo update di Amazfit Band 5 ed aggiornarlo alla versione 1.0.1.56. Di solito, il dispositivo si aggiorna automaticamente, ma non c’è da preoccuparsi se non riuscite a trovare il nuovo firmware in quanto potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Una volta eseguito l’upgrade, Amazon Alexa dovrebbe offrire il servizio di supporto alla lingua italiana, ma qualora non dovesse accadere, sarà necessario disinstallare l’app Zepp e rieseguire la sua installazione (questo potrebbe essere causato da un possibile bug in fase di risoluzione).

Ora come ora, non c’è ancora la certezza che il supporto alla lingua italiana sia giunto su tutte le Amazfit Band 5 presenti nel nostro mercato (solo una parte di utenti potrebbe aver ricevuto il nuovo upgrade). Ad ogni modo, tra qualche giorno dovrebbe arrivare a tutti. Nel frattempo, per chi non ne fosse ancora in possesso, potrete acquistare la smart-band su Amazon al costo di 29,90 euro (prodotto venduto e spedito dall’e-commerce).