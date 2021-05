Oramai il destino di mister Gennaro Gattuso sembrerebbe lontano da Napoli, anche nel caso in cui il club riuscisse a conquistare un posto in Champions League. In vista della prossima stagione, dunque, ci sarebbero diversi nomi sul taccuino del presidente Aurelio De Laurentiis per la panchina azzurra. Come riporta l’edizione giornaliera de ‘La Repubblica’ , ci sarebbe un’indiscrezione molto interessante che vede Massimiliano Allegri come futuro allenatore del Napoli. A quanto pare, sarebbe giunta una soffiata a Gattuso da alcuni amici nel calcio, che gli avrebbero riferito le ultime mosse di ADL e di come il patron stia cercando in tutti i modi di stringere i tempi con il tecnico toscano ex Milan e Juve.

Come piste di riserva ci sarebbero quelle che portano a Luciano Spalletti e Simone Inzaghi (quest’ultimo se dovesse decidere di non rinnovare con la Lazio). Mister Gattuso, dunque, non ha potuto fare altro che apprendere tali informazioni, sentendosi a propria volta libero di ascoltare le proposte che gli stanno arrivando, sia dall’Italia che dall’estero (proprio in virtù dell’eccellente lavoro che sta svolgendo sulla panchina del Napoli, travagliata da emergenza Covid ed infortuni).

Il nome di Massimiliano Allegri è quello che farebbe più notizia, un tecnico perfetto per la piazza napoletana che riuscirebbe a sostituire senza rimpianti Sarri, Ancelotti e Gattuso. La strategia di De Laurentiis è chiara: il presidente vuole a tutti i costi portare ai piedi del Vesuvio l’esperienza e la tattica di ‘Max’. Allegri sarebbe onorato di approdare a Napoli, ma avrebbe preso tempo. Secondo il ‘Mattino’ , prima di valutare ulteriori offerte, il tecnico toscano starebbe aspettando l’esito del casting del Real Madrid (questo perché il presidente bianconero Agnelli sogna il colpo Zidane, che, se dovesse andare in porto, spalancherebbe al tecnico toscono le porte dei Blancos). Insomma, resta ancora tutto da decidere: le suggestioni ci sono, ma bisogna aspettare il termine della stagione per avere qualche informazione in più.