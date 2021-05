Sono 4 i nuovi marchi di cui ha fatto richiesta di registrazione recentemente Samsung Display, e che potrebbero ricollegarsi direttamente ai nuovi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3. Le domande sono pervenute lunedì 10 maggio 2021 presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) presumibilmente in riferimento alla tecnologia di protezione che adotterà il colosso di Seul per gli schermi dei suoi dispositivi più delicati. I marchi in richiesta di registrazione corrispondono a UTG 2.0, UTG+, S-UTG e DragonGlass (non sappiamo se ci siano differenze tra i primi tre visto che potrebbe trattarsi della stessa tecnologia adottata su diversi dispositivi, mentre il DragonGlass è possibile sia uno strato aggiuntivo in grado di assicurare al display una maggiore durabilità contro gli urti).

Come riportato dal portale ‘nl.letsgodigital.org‘, anche un altro marchio è stato depositato dal produttore asiatico presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e l’Ufficio per la Proprietà Intellettuale del Regno Unito (UKIPO), ovvero l’Activate Fan Mode. Non è ancora chiaro a cosa esattamente si riferisca il termine, anche se qualcuno ha già ipotizzato possa trattarsi di un particolare sistema di raffreddamento con una ventola interna (o con un altro genere di funzionamento ancora ignoto e di cui, nell’eventualità, vi parleremo a tempo debito), da attivare al bisogno quando si è impegnati in sessioni di gaming molto intense (sappiamo quanto ce ne sia bisogno).

Non sappiamo quali smartphone potrebbero adottare per primi l’Activate Fan Mode, e se i Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 ne saranno o meno provvisti (ad occhio diremmo di no, essendo gli spazi già angusti per questo genere di device, anche se è presto per dirlo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.