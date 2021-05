La dedica di Cesare Cremonini per Napoli arriva via social network sulle note del suo bellissimo brano, Poetica. “Non è MAI finita, Napoli, abbracciami!”, le parole dell’artista sui social nelle scorse ore.

Un video, in cui canta Poetica e la suona alla chitarra. Alle spalle uno scorcio di Napoli e quelle poche parole che emozionano, accompagnate da un cuore.

Oltre 16.000 like e più di 2500 condivisioni per centinaia di commenti di fan entusiasti e grati all’artista per aver condiviso sui social la magia di una delle città più belle d’Italia: Napoli, perla della regione Campania, da sempre sottovalutata nelle sue bellezze artistiche e panoramiche.

Ammira l’eleganze del Golfo di Napoli e, chitarra in braccio, intona alcuni versi di Poetica.

Cesare Cremonini si trova a Napoli in visita. A Napoli vive infatti l’amico cantautore ed attore Davide Petrella che in passato ha collaborato spesso con Cremonini. Una dedica per la città da una terrazza bellissima dalla quale si scorge l’intero golfo è il regalo che Cremonini riserva ai fan sui social.

La canzone scelta dall’artista non poteva che essere Poetica, contenuta nell’album Possibili Scenari, il disco di Cesare Cremonini datato 2017. Da quel progetto, Poetica è stato rilasciato come singolo nel mese di novembre. Tra strumenti ad arco e pianoforte, Cremonini aveva sorpreso tutti lanciando in radio un brano che di radiofonico aveva davvero poco.

Ai tempi del rilascio, l’aveva presentata paragonandola ad un cocktail di benvenuto verso il nuovo disco. Queste le sue parole: “È un cocktail di benvenuto per il nuovo album, ricco di serotonina e dopamina: gli ingredienti della felicità e dell’unione tra gli esseri umani. È un brano che vuole essere cantato, ma allo stesso tempo non pretende di insegnare a cantare. È una canzone per chi ama la musica ed è, ancora una volta, una canzone per tutti”.