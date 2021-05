Uno smartphone degno di nota? Il Redmi 9, che è anche in offerta da Esselunga al prezzo di 99 euro fino al 26 maggio 2021 (salvo esaurimento scorte, che è un aspetto sempre da mettere in conto quando si tratta di offerte simili). Il dispositivo è di fascia bassa, ci teniamo a precisarlo, ma a qualcuno di voi un muletto di questo tipo potrebbe anche fare comodo. Il Redmi 9 è, per prima cosa, un terminale di buona qualità, dotato di uno schermo da 6.53 pollici con risoluzione FullHD+, ben ottimizzato ai bordi e con un notch a goccia posto al centro, in alto, per il contenimento della fotocamera frontale da 8MP. Il device è mosso da un processore MediaTek Helio G80 octa-core da 1,8/2GHz, con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, una quadrupla fotocamera posteriore con sensori da 13 + 8 + 5 + 2MP.

Non mancano il riconoscimento facciale ed un’ampia batteria da 5020mAh (non potrete lamentarvi mai dell’autonomia di questo telefono, capace di coprire abbondantemente due giorni pieni di utilizzo intenso). I prezzi corti di Esselunga colpiscono ancora, questa volta per quanto riguarda la fascia bassa del mercato, segmento che a qualcuno potrebbe proprio non interessare, ma magari a qualcun altro sì. Non vi aspettate prestazioni eccelse, non è questo il genere di dispositivo su cui dover contare per questa tipologia di attività (dovreste piuttosto indirizzarvi verso un prodotto di fascia alta, al più medio-alta).

Il Redmi 9, in ogni caso, sa il fatto suo: se non avete particolari esigenze potreste prendere in considerazione l’idea di acquistarlo da Esselunga al prezzo di 99 euro, fino al 26 maggio 2021 (scorte disponibili permettendo, che potrebbero non tardare ad esaurirsi data la bontà dell’offerta). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.