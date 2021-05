Morgan tuona commentando il possibile ritorno di Fiorella Mannoia su Rai1. Per ora è solo un’indiscrezione ma Morgan si è già espresso in merito alla possibilità che torni la cantante con un proprio programma sul primo canale Rai e in prima serata, che sia in diretta o in differita.

Il programma della Mannoia, Un, due, tre… Fiorella! è stato trasmesso per la prima volta nel 2017. Adesso si vocifera che, visto il successo dello spettacolo, possa tornare in prima serata su Rai1 già entro la fine dell’anno in corso. Se così fosse, questo si tradurrebbe in un ritorno della cantante alla guida del suo show nel periodo autunnale, presumibilmente, o nell’estate inoltrata.

Nulla è certo al momento e non sono disponibili comunicazioni ufficiali da parte della Rai che non ha divulgato neanche notizie a proposito dei nuovi palinsesti. Si attendono dunque conferme ma nell’attesa Morgan si è già detto contrario e ha commentato duramente l’ipotesi del ritorno della collega in TV.

Nulla contro Fiorella Mannoia ma osservazioni sul suo programma, colpevole di non apportare nulla alla TV di Stato. Un format poco innovativo e poco interessante: questo si intuisce dalle parole particolarmente critiche di Morgan.

L’accusa, più che nei confronti della Mannoia, è nei confronti di un Paese poco meritocratico, che non gli lascia spazio.

“Wow! Torna Fiorella Mannoia con il suo programma musicale su Rai Uno. Ma che bello, che ideona fantastica, chissà quante cose scopriremo e poi chissà che ironica ci riserverà questa nuova edizione. Che bello il paese in cui vivo, meritocratico e che ha a cuore la cultura! Wow!”, le parole di Morgan su Fiorella Mannoia e il suo (ipotetico) ritorno in TV in cui esprime amarezza per un Paese che non ha per niente a cuore la cultura.